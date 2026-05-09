Sfida in Beretta: due ingegneri alla Mille Miglia sulla Monviso del ‘47

Sono passati attraverso tre selezioni, quiz e prove pratiche finali. Le ultime selezioni si sono svolte a Beretta Due e hanno incluso una lezione di regolarità automobilistica e una prova tecnica sul tracciato dei tubi, elementi centrali nelle competizioni di regolarità storica.

Fotogallery 25 foto Le prove in Beretta per partecipare come piloti alla Mille Miglia

Un contributo determinante è arrivato da Scuderia Brescia Corse, storica realtà legata alla Mille Miglia, fondata da Ugo Gussalli Beretta e oggi con Carlo Gussalli Beretta nel direttivo, che ha messo a disposizione dei partecipanti una lezione sui rudimenti autentici delle corse di regolarità. La coppia vincitrice che rappresenterà l'azienda lungo il percorso della Freccia Rossa è quella di Alessia Mangili (ingegnere di produzione) e Andrea Rizzini (ingegnere coordinatore dei test sulle armi da fuoco).

«La 1000 Miglia non è solo una competizione automobilistica ma un esercizio di precisione, rispetto delle regole e attenzione al dettaglio - ha ricordato Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta - premia chi sa fare bene le cose nel tempo, con metodo e responsabilità. L'equipaggio vincitore ha saputo distinguersi per equilibrio, precisione e capacità di lavorare insieme, incarnando al meglio i valori della regolarità storica. Qualità che sono proprie anche delle modalità di lavoro in azienda».