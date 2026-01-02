I 500 anni di Beretta: in arrivo pezzi unici ed edizioni limitate

Quest’anno Beretta festeggerà i suoi 500 anni di storia e, tra le varie iniziative, per quest’occasione l’azienda di Gardone Val Trompia lancerà 10 pezzi unici, 7 edizioni limitate e speciali, che celebrano le icone del passato di Beretta e ne anticipano di nuove, oltre a piattaforme di prodotto inedite che guideranno la gamma Beretta nei prossimi anni.

«Questo non è solo il festeggiamento dei nostri 500 anni; è anche una finestra sui prossimi cinque secoli di Beretta, una visione sul futuro dell’industria armiera – assicura il Ceo e direttore generale di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, Carlo Ferlito –. Abbiamo lavorato duramente per creare prodotti inaspettati in ogni campo, combinando ciò che abbiamo imparato dal passato con la nostra visione del futuro e gli ultimi sviluppi provenienti da altri settori».

La celebrazione dei suoi cinquecento anni di storia va oltre il mondo arma: il gruppo bresciano presenterà anche abbigliamento esclusivo, accessori commemorativi e collaborazioni «inaspettate» con marchi leader di altri settori. «Offriremo al pubblico nuovi modi per connettersi con questo momento storico e con il significato culturale più profondo del mondo delle armi da fuoco», riporta una nota.

«È un traguardo irripetibile per la più antica fabbrica d’armi al mondo – continua Carlo Gussalli Beretta, in rappresentanza della sedicesima generazione della famiglia impegnata in azienda – e lo celebreremo per tutto l’anno, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone, cercando di far sentire tutti parte di questo anniversario. Non si tratta solo di una celebrazione della nostra famiglia e della nostra gente, ma di un tributo a ogni singolo cacciatore, tiratore o appassionato che ha reso Beretta ciò che è oggi, e un omaggio a coloro che renderanno Beretta ciò che sarà domani».

La storia

Tutto ebbe inizio il 3 ottobre 1526, quando Bartolomeo Beretta fornì 185 canne di archibugio all’Arsenale della Repubblica di Venezia per 296 ducati. «Da quel momento in poi, c’è sempre stato un membro della nostra famiglia a guidare l’azienda. Oggi siamo alla quindicesima generazione e siamo ancora qui, a Gardone Val Trompia, fedeli alla nostra eredità, orgogliosamente italiani e fortemente legati alla valle e alla sua gente, ma con lo sguardo rivolto al mondo e al futuro.

Sono passati cinque secoli, ma quel fuoco, quella passione che ci animava allora, brucia ancora oggi, non solo nella nostra famiglia, ma in tutte le persone che hanno lavorato per rendere questa azienda un marchio di fama mondiale e un’azienda manifatturiera all’avanguardia» hanno dichiarato Pietro Gussalli Beretta, presidente e Ceo di Beretta Holding, e Franco Gussalli Beretta, presidente & Ceo di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta.