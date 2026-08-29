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Fiasconaro sorprende Pernici a Brescia: «Felice mi abbia tolto il record»

Il 23enne di Niardo ha migliorato il tempo fatto registrare 53 anni fa dall’italo-sudafricano, apparso al suo fianco in Loggia nella conferenza di presentazione del Grand Prix di atletica: «Corre come me, in modo scriteriato e un po’ pazzo»
Fiasconaro insieme a Pernici
Fiasconaro insieme a Pernici

Un abbraccio a sorpresa dopo il passaggio di testimone figurato del 3 luglio scorso. Con lo zampino degli organizzatori, Marcello Fiasconaro è spuntato nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Grand Prix Brescia 2026 in Loggia, proprio mentre Francesco Pernici, 23enne di Niardo, raccontava cosa significasse per lui aver strappato il record italiano degli 800 metri dopo oltre mezzo secolo all’italo-sudafricano.

L’incontro

La sorpresa di Fiasconaro
La sorpresa di Fiasconaro

«Questo primato rappresentava veramente una parte di storia importante degli 800 metri, Marcello l’ho conosciuto in videoconferenza», stava dicendo Pernici, quando poi l’ex detentore del record è comparso in sala andando ad abbracciare colui che glielo ha tolto, dopo 53 anni che sembravano eterni.

«Conoscerlo di persona è un’emozione indescrivibile», ha ammesso l’atleta bresciano, mentre Fiasconaro lo incoronava: «Finalmente – ha dichiarato sorridendo – erano 53 anni che ogni volta che un grande atleta italiano si affacciava sugli 800 (mi vengono in mente Sabia, D’Urso, Benvenuti, Longo) ricevevo una marea di telefonate dall’Italia: questa volta ti tolgono il record, mi dicevano. Adesso me lo hanno tolto davvero, era ora e sono contento che lo abbia fatto questo ragazzo che corre come me, in modo un po’ scriteriato e forse anche un po’ pazzo, ma che tanto affascina il pubblico».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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