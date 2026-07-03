Pernici fa la storia negli 800: battuto il record che durava da 53 anni

Andrea Longo c’era quasi riuscito, nel 2000 a Rieti, ma i regolamenti non consentirono di omologare il suo 1:43.74 come nuovo record italiano degli 800. Così lo straordinario 1:43.7 manuale fatto segnare da Marcello Fiasconaro nel giugno del 1973 in Italia-Ceoslovacchia all’Arena di Milano, come una capsula del tempo, ha superato agilmente il nuovo millennio e superato i 50 anni, venendo infine superato solo oggi, in Francia, da Francesco Pernici, che in un meeting Silver del Continental Tour ha corso in 1:43.60.
Serata storica
Il 23enne bresciano ha dominato la gara a Nancy fino a raggiungere l’obiettivo che aveva sfiorato a settembre, in semifinale ai Mondiali di Tokyo, dove era rimasto fuori dalla finale per soli 4 centesimi. Il suo nome prende quindi il posto dell’indimenticato italiano di Johannesburg, che allora era riuscito a stabilire il record mondiale sul doppio giro di pista, primato che gli fu strappato tre anni dopo, nel 1976, dal campione olimpico cubano Alberto Juantorena. Nel 1979, poi, venne migliorato anche quello che era rimasto per sei anni record europeo, da parte del britannico Sebastian Coe, a sua volta campione olimpico e recordman mondiale sulla distanza, attuale presidente di World Athletics.
Passaggio di testimone
In Italia, l’exploit dell’atleta di origine sudafricana ha resistito per altri decenni, ma non serviva quello per mantenere vivo il ricordo del campione nato nel 1949 a Città del Capo che ebbe in realtà il rugby come prima passione della sua vita per poi dedicarsi al mezzofondo, diventandone uno dei campioni più celebrati.
Fiasconaro, al termine della carriera nell’atletica, tornò a dedicarsi al rugby e nel ruolo di centro disputò diverse partite nella stagione ’76-77 del campionato italiano con la maglia del Concordia Milano. Il testimone degli 800, una delle distanze più classiche dell’atletica, passa ora a Pernici. Talento cresciuto a Niardo, in Valle Camonica, sotto la guida del tecnico Dalmazio Bersini, l’atleta delle Fiamme Gialle era stato già capace in questa stagione di un promettente 1:43.97 con il terzo posto al Golden Gala di Roma, preludio al record battuto oggi a Nancy.