Domenica torna la Maddalena Urban Trail: i tre percorsi e la novità

Domenica 15 novembre torna la Maddalena Urban Trail, che quest’anno raggiunge la diciannovesima edizione e si presenta con una novità: accanto alle due gare competitive, ci sarà anche un percorso non agonistico aperto a tutti. La manifestazione organizzata dal Trail Running Brescia porterà oltre 400 atleti sui sentieri del Parco delle Colline, tra il monte Maddalena, il monte Salena e il Dragoncello. Il ritrovo e il quartier generale della gara saranno per la prima volta all’oratorio di Botticino Mattina, in via Giuseppe Verdi 18, da dove partiranno e dove si concluderanno tutti e tre i percorsi.
Tre percorsi tra i sentieri delle colline
Due le distanze competitive previste. La più impegnativa è il percorso Rosso, lungo 30 chilometri con 1.900 metri di dislivello positivo, pensato per trailer esperti e allenati. Il percorso Blu misura invece 17 chilometri, con 950 metri di dislivello, ed è rivolto a chi pratica la corsa in montagna. I percorsi agonistici prevedono un tempo limite e devono essere affrontati in regime di semi-autosufficienza idrica e alimentare. I tracciati si snodano lungo i sentieri che collegano le tre cime, con il punto più alto a circa 1.097 metri sul livello del mare, raggiunto dal percorso lungo.
La novità di questa edizione è il tracciato non competitivo di poco meno di 9 chilometri, con circa 350 metri di dislivello. Un’opportunità aperta a tutti, pensata anche per i familiari degli atleti che potranno così partecipare alla giornata sportiva mentre attendono l’arrivo dei corridori.
Info pratiche
Il programma prevede la partenza della gara da 30 chilometri alle 8, seguita alle 9 da quella sulla distanza di 17 chilometri. Subito dopo prenderà il via anche la non competitiva. Per quanto riguarda i pacchi gara, sarà possibile ritirarli sabato allo store Gialdini di via Triumplina, durante l’orario di apertura del negozio, oppure domenica mattina a partire dalle 6, fino a mezz’ora prima della partenza della rispettiva gara.
Le due prove agonistiche hanno già raggiunto il numero massimo di partecipanti, con oltre 400 iscritti complessivi. Resta invece aperta la possibilità di prendere parte alla non competitiva, con iscrizioni sabato pomeriggio alla fiera «M come Montagna», al Brixia Forum, oppure direttamente domenica mattina agli stand allestiti nella zona di partenza.
«La grande novità di quest’anno, oltre al percorso non competitivo, è l’ospitalità fornitaci dall’oratorio di Botticino Mattina, nuovo quartier generale della manifestazione», ha spiegato Francesco Palminteri, neopresidente del Trail Running Brescia. La manifestazione si svolge con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Botticino, Brescia, Nave e Serle. Lungo i tracciati saranno presenti numerosi volontari del Trail Running Brescia, degli Amici della Montagna Gruppo 1976, della Protezione civile di Serle e del Gruppo Scout Fse Botticino 1°.