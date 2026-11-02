Kimi campione del mondo di Formula 1, qual è il segreto del suo successo?

Settantatré anni dopo Alberto Ascari, un italiano torna sul tetto della Formula 1. Con il terzo posto nel Gran Premio del Messico, Kimi Antonelli ha conquistato matematicamente il titolo con quattro gare ancora da disputare. A soli vent’anni è il più giovane campione del mondo di sempre in F1. Una vittoria arrivata superando avversari più esperti e titolati, da Hamilton a Verstappen, oltre al compagno di squadra Russell. Durante la stagione Antonelli ha trovato continuità e ha firmato momenti simbolo come la rimonta di Monza dal fondo della griglia. Alle spalle ha un percorso costruito con l’Aci Team Italia e la Mercedes Academy e una monoposto competitiva.
Talento puro, crescita costante, squadra giusta o sostegno della famiglia? Qual è, secondo te, il segreto del suo successo?