Una nuova sfida attende Jannik Sinner. Il campione altoatesino è stato operato con successo ieri in Finlandia. L’intervento al ginocchio destro ha riguardato l’allungamento della bandelletta ileotibiale, all’origine del problema fisico che tiene il tennista lontano dai campi dalla vittoria di Wimbledon dello scorso luglio.
Dopo mesi di terapie che non hanno sortito gli effetti sperati, Sinner ha scelto di ricorrere alla chirurgia. Ora lo attende un percorso di riabilitazione che durerà presumibilmente alcuni mesi, mentre resta da definire la data del ritorno alle competizioni.
Quale futuro attende dunque il campione azzurro? Riuscirà a tornare ai livelli di prima dell’infortunio e a riconquistare il primo posto nel ranking mondiale o questo lungo stop finirà per condizionare la sua carriera? Dicci la tua.