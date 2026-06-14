Internazionali femminili di tennis, sventola subito il tricolore italiano

La nuova avventura degli Internazionali femminili di tennis Bcc Brescia, passati dal circuito Itf a quello maggiore, è partita nel migliore dei modi. Tante persone hanno riempito le tribune del Forza e Costanza di via Signorini per gli incontri del primo turno di qualificazione del nuovo torneo Wta 125.
Jennifer Ruggeri e Tatiana Pieri sono state le prime giocatrici ad esultare nella nuova sede. Entrambe sono uscite vincitrici da vere e proprie battaglie, durate oltre tre ore. La prima ha rimediato alla distanza al passaggio a vuoto patito nel primo set, quando conduceva 5-2 salvo poi perdere il parziale, la seconda ha sconfitto Diletta Cherubini dopo aver mancato un match point per chiudere due set a zero. Le due italiane si affronteranno lunedì mattina: in palio un posto nel tabellone principale.
Costante
Esordio convincente anche per altre due italiane, Deborah Chiesa e Noemi Basiletti. La trentenne trentina ha lasciato due giochi a Ciric Bagaric, mentre la livornese ha inseguito sia nel primo che nel secondo set contro la slovacca Zelnickova, ma nei momenti cruciali ha sempre piazzato l’allungo vincente. Tutto facile per la francese Chloe Paquet, che soffre soltanto mezz’ora con la statunitense Zhu, per la serba Ristic e per la russa Ekaterina Kazionova, la quale frena la corsa della ceca Struplova. Fortunata, invece, l’ungherese Toth, la quale beneficia del ritiro di Lara Salden, con quest’ultima avanti di un set.
In attesa di capire l’effettivo numero di qualificate (una uscirà dal derby Ruggeri-Pieri, ma potrebbero essere tre considerando Chiesa e Basiletti) le azzurre presenti in tabellone sono cinque. Nuria Brancaccio esordirà quest’oggi e il sorteggio non è stato per nulla benevolo visto che affronterà l’ostica georgiana Ekaterina Gorgodze, sebbene il ritiro della lettone Semenistaja le abbia permesso di occupare la posizione riservata alla testa di serie numero due. Prima di lei, sul campo centrale, toccherà a Giorgia Pedone e ad Alessandra Mazzola, impegnata con l’argentina Luisina Giovannini.
Martina Trevisan, invece, esordirà martedì contro la francese Carole Monnet. Una sfida tutt’altro che banale, così come lo sarebbe un eventuale secondo turno, visto che la vincente è accoppiata al derby cinese tra Gao e Wang, la principale favorita per la vittoria finale secondo la classifica Wta. Completa il quadro delle italiane Francesca Pace, la quale se la vedrà con un’altra argentina, Jazmin Ortenzi.
Nomi
Scorrendo il tabellone principale si possono notare diversi incontri interessanti. Fiona Ferro, capace di conquistare due tornei Wta sulla terra battuta e di raggiungere gli ottavi del Roland Garros nel 2020, giocherà con la svedese Rinaldo Persson; l’egiziana Maya Sherif esordirà con la cipriota Serban mentre la montenegrina Danka Kovinic (presente su invito degli organizzatori) è stata sorteggiata con la romena Bulgaru. La colombiana Yuliana Lizarazo inizia con la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, astro nascente che pochi mesi fa ha vinto un titolo Wta a San Paolo.
Non c’è una favorita, ma tante che possono dar vinta a partite impronosticabili e di qualità. Una soddisfazione per i fan bresciani che già dal primo giorno hanno risposto presente.