Internazionali femminili di tennis al via: a Brescia un Wta 125 d’oro

Comincia oggi la diciassettesima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis Bcc Brescia, storico appuntamento organizzato dal Tennis Forza e Costanza. Una settimana ricca di novità, a partire dalla nuova conformazione della rassegna, che ha lasciato il circuito Itf per approdare in quello più nobile, ossia il Wta: un passaggio che suggella una crescita inesorabile e il lavoro di quasi vent’anni.
Il nuovo Wta 125, dotato di un montepremi complessivo di 115mila dollari, ha portato con sé importanti modifiche spazio-temporali. Non si gioca più, come d’abitudine, sui campi del Castello, bensì nella sede di via Signorini, a pochi passi dalla fermata della metropolitana della Volta, a Brescia.
Anche la finestra nel calendario internazionale è cambiata, abbandonando l’abituale contemporaneità col Roland Garros di fine maggio per abbracciare la parte centrale di giugno, e quindi le tenniste poco avvezze all’erba. L’ingresso, però, resta gratuito per tutti i match, proprio per venire incontro a tutti gli appassionati e non solo.
«Ospiti»
In attesa di conoscere il tabellone principale gli organizzatori hanno assegnato due inviti a Danka Kovinic e Yuliana Lizarazo. La trentunenne montenegrina ha avuto problemi fisici, ma in passato si è portata fino alla posizione numero quarantasei delle classifiche mondiali. La colombiana, invece, è di casa a Brescia e nel 2022, sui campi del Castello, raggiunse la semifinale superando anche Sara Errani. Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros quattro anni fa, Lisa Pigato e Nuria Brancaccio sono le italiane certe di far parte del tabellone principale per classifica. A loro tre andranno poi aggiunte le giocatrici selezionate dalla Federazione.
Tante giocatrici di caratura mondiale hanno disputato questo torneo dal 2008 ad oggi. Il ricordo più fresco è quello della polacca Maja Chwalinska, vincitrice l’estate scorsa in doppio e reduce dalla finale del Roland Garros. Karin Knapp ha spezzato per prima il dominio straniero, mentre Jasmine Paolini ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro nel 2019, prima di iniziare una fase straordinaria della propria carriera. L’Ucraina ha vinto ben quattro volte, con le doppiette di Irina Buryachok e Katarina Zavatska. Nessun titolo, invece, per giocatrici extraeuropee.
Il programma
La giornata d’apertura sarà dedicata esclusivamente alle partite del primo turno di qualificazione. Questo il programma completo degli incontri. Campo principale: ore 10.30 Ruggeri-Kotliar; non prima delle 12 Ciric Bagaric-Chiesa; a seguire Ristic-Meliss; non prima delle 16 Zelnickova-Basiletti.
Campo numero 2: ore 10.30 Pieri-Cherubini; non prima delle 12 Struplova-Kazionova; a seguire Paquet-Zhu; non prima delle 16 Salden-Toth.