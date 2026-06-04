Gli Internazionali femminili di tennis diventano Wta: «Vetrina per Brescia»

Gli Internazionali femminili di tennis Bcc Brescia continuano a crescere e festeggiano la diciassettesima edizione con un salto di categoria, trasformandosi in una tappa del circuito Wta e offrendo alle giocatrici partecipanti un montepremi di centoquindicimila dollari. L’evento, in programma dal 14 al 21 giugno per la prima volta sui campi di via Signorini , è stato presentato nella giornata a Palazzo Loggia.

«Per noi è un grande onore patrocinare una rassegna del genere – dice Alessandro Cantoni, assessore dello sport –. Il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro e Brescia non è da meno». Molto soddisfatto per gli sforzi fatti in questi mesi anche Stefano Bonera, presidente del Tennis Forza e Costanza 1911 .

«Dobbiamo ringraziare Alberto Paris, tutti i soci e i membri dell’organizzazione, le varie associazione, gli sponsor e Bcc Brescia poiché la mole di lavoro richiesta è importante e senza tutte queste componenti sarebbe impossibile farcela».

Regista

Doppia veste, invece, per Alberto Paris, direttore della manifestazione ma anche membro del comitato regionale della Federtennis. «La Lombardia rappresenta il venticinque per cento dell’attività nazionale e Brescia, dal punto di vista tennistico, è seconda soltanto a Milano. Il nostro circolo può vantare eventi di grande spessore, come il Camozzi Open, la Lampo Trophy e il campionato europeo Under 12 femminile. Il Wta 125 rappresenta l’eccellenza bresciana ed è il risultato di tante componenti. Questo passaggio è stimolante, ma il motto resta lo stesso. Cerchiamo di promuovere lo sport, il tennis e Brescia».

La presentazione in Loggia della 17esima edizione degli Internazionali femminili di tennis - Foto ufficio stampa Tennis Forza e Costanza © www.giornaledibrescia.it

Tante giocatrici di fama mondiale hanno preso parte a questa competizione durante gli anni. Scorrendo l’albo d’oro si possono leggere i nomi di Jasmine Paolini, Polona Hercog, Karin Knapp e Kaia Kanepi: senza andare troppo indietro nel tempo la scorsa estate fu Maja Chwalinska ad imporsi nel tabellone di doppio, la tennista polacca che ha appena raggiunto la finale del Roland Garros partendo dalle qualificazioni.

Iscritte

La lista pubblicata dalla Wta contiene per il momento tre giocatrici italiane, le quali hanno già ottenuto buoni risultati a Brescia. Martina Trevisan ha giocato una finale, mentre Lisa Pigato e Nuria Brancaccio hanno messo in mostra buone prestazioni nel corso delle varie edizioni.

Il gruppo azzurro sarà sicuramente rimpolpato dagli inviti della federazione, mentre l’organizzazione ha già reso noto di averne assegnato una delle due wild card alla montenegrina Danka Kovinic, al rientro da un infortunio. Sulla carta non sembra esserci una vera favorita, nonostante i diversi nomi di prestigio: Mayar Sherif è una garanzia sulla terra rossa, mentre Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah rappresenta il futuro del tennis francese. Da segnalare anche la presenza di Polona Hercog, vincitrice in Castello quasi dieci anni fa.

Gli Internazionali sono pronti a spiccare ulteriormente il volo con una nuova sfida, per proseguire una storia iniziata nel lontano 2008: in quanti al tempo si sarebbero potuti immaginare un traguardo del genere?