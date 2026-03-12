Tennis: gli Internazionali femminili diventano Wta categoria 125

Brescia sempre più al centro del tennis di altissimo livello. Con un ennesimo step che racconta una storia fatta di successi. Parliamo degli Internazionali femminili di tennis Bcc Brescia, che per l’edizione numero 17 cresceranno fino a entrare per la prima volta nel circuito Wta, con un torneo di categoria 125 in programma dal 14 al 21 giugno.

La svolta

Cambia quindi la categoria, con un upgrade di lusso che si tradurrà anche in una crescita del montepremi fino a 115.000 dollari; cambia la data dell’evento, ora inserito in calendario nel periodo a cavallo fra Roland Garros e Wimbledon; e cambia anche la location, col passaggio dai campi del Castello a quelli dell’altra sede della Ssd Tennis Forza e Costanza 1911, in via Signorini, sempre sulla terra battuta all’aperto.

Un impianto, quello del quartiere cittadino Volta, già abituato a ospitare tornei internazionali giovanili e di tennis in carrozzina: diventerà un alleato, dal punto di vista logistico e non solo, sia per gli organizzatori sia per il tanto pubblico che storicamente affolla gli spalti già dalle qualificazioni, per assistere a uno spettacolo che rimarrà a ingresso gratuito anche nel 2026.

La storia

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Kaya Juvan vince gli Internazionali di tennis in Castello - New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

A Brescia, il tris di novità arriva alla soglia della maggiore età per un appuntamento nato nel 2008 come Itf da 10.000 dollari di montepremi e da allora capace di crescere fino a guadagnarsi l’approdo nel circuito maggiore. Un grande salto reso possibile dal fondamentale supporto del Comune di Brescia, della Federazione Italiana Tennis e Padel, e del nuovo title sponsor Bcc Brescia. Il passo in avanti garantirà il miglior campo di partecipazione di sempre, in virtù dei ben 125 punti Wta in palio per la vincitrice.

Dopo un lungo iter, in corso da settimane, gli organizzatori hanno ricevuto il semaforo verde da parte della Women’s Tennis Association nelle scorse ore: una promozione che diventa il riconoscimento alla qualità del lavoro svolto in quasi vent’anni di storia, nei quali il torneo diretto da Alberto Paris ha saputo far breccia nel cuore di molti e ha lanciato tante giocatrici di successo. Una su tutte Jasmine Paolini.

Cos’è un torneo Wta 125

I Wta 125 fanno parte del calendario del circuito maggiore femminile, validi per il ranking mondiale. La denominazione nasce dal numero di punti Wta in palio per la vincitrice, appunto 125. Nata nel 2012, la categoria ha superato nel 2025 quota 50 tornei in una sola stagione, sparsi in oltre 20 nazioni e cinque continenti diversi, arrivando a distribuire complessivamente oltre 6 milioni di dollari. ​​​​​​Quello di Brescia sarà il terzo del 2026.

Nelle prime due giornate del torneo sono previste le qualificazioni, con 16 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 4 posti per il tabellone principale a 32 giocatrici, al via lunedì. Previsto anche un tabellone di doppio, con 16 coppie in gara.