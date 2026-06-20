Internazionali femminili di tennis, a Brescia finale tra Wang e Sherif

Saranno Xiyu Wang e Mayar Sherif a contendersi domani, a partire dalle 17.30, la diciassettesima edizione degli Internazionali femminili di Tennis Bcc Brescia, torneo Wta 125 organizzato dal Tennis Forza e Costanza 1911. Una finale di grande prestigio per la rassegna, vista l’esperienza e le qualità di entrambe le giocatrici.
Favorita
La cinese Wang è la tennista, tra quelle che hanno calcato i campi di via Signorini, con la migliore classifica e lo ha ampiamente dimostrato nel corso di questa settimana, lasciando alle avversarie soltanto 14 giochi in quattro partite. La semifinale con l’ucraina Sobolieva, spremuta dalle battaglie dei giorni precedenti, non è mai stata realmente in discussione. Wang ha spinto con costanza da fondo, sia col dritto mancino, carico e difficile da arginare, sia col rovescio bimane.
Sobolieva ha provato qualche colpo fuori dagli schemi, però la distanza tra le due è parsa netta. Reduce dagli ottavi di finale al Roland Garros, ottenuti passando attraverso le qualificazioni, Wang vuole scalare la classifica e avvicinarsi alla Top 50, nella quale è già stata tre anni fa: prima della finale è certa di raggiungere la posizione numero 86.
Dall’Egitto
A contenderle il titolo sarà, come detto, l’egiziana Mayar Sherif, giocatrice che si trova decisamente a proprio agio in questa categoria di tornei, avendone vinti ben otto. Sherif ha sofferto in avvio contro la sorprendente bulgara Elizara Yaneva, con quest’ultima brava ad allungare sul 3-1. Da quel momento l’esperienza di Sherif ha preso il sopravvento, con cinque giochi consecutivi che le hanno permesso di vincere il parziale e fare gara di testa nel secondo. La settimana bresciana certifica le buone cose messe in mostra a Parigi il mese scorso, quando superò il tabellone di qualificazione per cedere soltanto alla statunitense Gauff.
Classifiche
Se Wang è stata anche 49 del mondo, Sherif può vantare di aver occupato il gradino numero 31. Le due giocatrici si sono affrontate soltanto una volta, nel 2023, a Cincinnati: ad imporsi fu l’africana, soltanto al tie-break del terzo, dopo una battaglia durata più di tre ore. La sensazione è che la finale di domani possa viaggiare sul filo dell’equilibrio proprio come quel precedente. In ogni caso Brescia potrà scrivere un altro nome di lusso nell’albo d’oro di questo torneo.
Torneo di doppio
Domani pomeriggio si conosceranno anche i nomi delle vincitrici del tabellone di doppio. Nella prima semifinale le due taiwanesi, Cho e Cho, dominano in apertura ma sono costrette a cedere alla distanza anche a causa dei problemi di salute di I-Hsuan, lasciando dunque spazio a Bara e Karamoko, mentre nell’altra sfida Jakupovic e Radisic (quest’ultima giocherà tra qualche giorno il Wta 500 di Bad Homburg), seconde teste di serie, sconfiggono con relativa tranquillità Ciric Bagaric e Fossa Huergo, soffrendo soltanto in chiusura di secondo set.
Risultati e programma
Risultati di ieri: Wang-Sobolieva 6-2 6-2, Sherif-Yaneva 6-3 6-3. Bara/Karamoko-Cho/Cho 2-6 6-4 10-6, Jakupovic/Radisic-Ciric Bagaric/Fossa Huergo 6-3 7-5.
Domani: alle 15.30 Bara/Karamoko-Jakupovic/Radisic, alle 17.30 Wang-Sherif.