Internazionali di tennis nel segno di Wang: la numero 1 resta favorita

Xiyu Wang fa sul serio agli Internazionali Femminili di Tennis Bcc Brescia, in corso sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911. La cinese, testa di serie numero uno, supera agevolmente anche Luisina Giovannini e conquista un posto in semifinale: fino adesso ha lasciato per strada soltanto dieci giochi, a testimonianza di un ottimo momento forma.
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La prima metà del suo 2026 è stata sensazionale, tenendo conto che la stagione è iniziata a marzo dopo una pausa forzata dovuta a un infortunio.
Tre titoli Itf vinti in scioltezza e soprattutto gli ottavi di finale al Roland Garros, dove ha dimostrato di poter tornare nelle prime cinquanta del mondo lottando alla pari con Sorana Cirstea.
La determinazione di questa ragazza si vede nei dettagli; oggi, ad esempio, si è allenata duramente su un campo secondario anche poco prima della partita con l’argentina Giovannini, la quale non aveva grosse armi per contrastare il gioco della sua avversaria.
La cinese ha dettato i tempi con il suo dritto performante, facendo capire di trovarsi davvero a suo agio sulla terra battuta. L’ultimo ostacolo verso la finale è rappresentato dall’ucraina Anastasiia Sobolieva, che ha superato la spagnola Ane Mintegi Del Olmo grazie a una perentoria rimonta nel primo set.
Differenze
L’altra semifinale sarà quella tra la bulgara Elizara Yaneva e l’egiziana Maya Sherif. I numeri parlano di due giocatrici agli antipodi: Yaneva non aveva mai raggiunto un quarto Wta prima di Brescia, Sherif può vantare ben otto titoli Wta 125, la migliore di sempre in questa categoria di tornei.
La bulgara ha superato alla distanza la georgiana Gorgodze, padrona del campo nelle prime battute ma incapace di mantenere il proprio livello di gioco, forse anche per qualche problema fisico. L’egiziana, invece, ha cancellato quell’equilibrio che ci si poteva aspettare alla vigilia contro la francese Rakotomanga Rajaonah. Le variazioni della transalpina non le hanno causato problemi e adesso punta ad aggiungere un altro titolo alla propria ricca bacheca.
Torneo di doppio
Il campo ha emesso gli ultimi verdetti relativi ai quarti di finale. Radisic e Jakupovic hanno avuto vita facile contro McAdoo e Monnet mentre la coppia formata da Ciric Bagaric e Fossa Huergo, accreditata della testa di serie numero quattro, è riuscita a rientrare in partita all’ultimo, sconfiggendo le australiane Da Silva Fick e McGiffin 12-10 al tie break che nel doppio sostituisce il terzo set tradizionale.
Sabato si disputano tutte le semifinali di entrambi i tabelloni, una dopo l’altra sul campo centrale, per una vera e propria scorpacciata di tennis. Alle 11 si parte con i doppi, poi non prima delle 16 toccherà alle singolariste.