Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sport

Franzoni, buona la prima a metà: fuori nella seconda manche a Soelden

Il gardesano era 19esimo dopo la prima manche del gigante di Coppa del Mondo. Poi l’errore nel finale: «Peccato, poteva uscire una buona gara»
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Franzoni non ha concluso il gigante di Soelden - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Franzoni non ha concluso il gigante di Soelden - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La prima è buona a metà. Giovanni Franzoni non conclude il gigante di Soelden che apre la stagione di Coppa del Mondo. Ma i progressi nelle porte larghe sono evidenti: partito con il 31, il gardesano finisce 19esimo nella prima manche a 1''27 da Lucas Pinheiro Braathen facendo segnare il miglior intermedio nell'ultimo segmento. Proprio il finale gli è però fatale nella discesa decisiva, precludendo un risultato che avrebbe dato fiducia per il futuro.

«È un peccato perché ho fatto un errore un po’ stupido - ha detto Franzoni a RaiSport - e poteva uscire una buona gara. Ma almeno ho rotto il ghiaccio e in questa disciplina sto acquisendo sempre più consapevolezza. Ora andiamo in Nordamerica e concentriamoci anche sulla velocità, oltre che sul gigante».
La vittoria sul Retrltenbach è andata proprio al brasiliano-norvegese Pinheiro Braathen. Il campione olimpico in carica batte di quasi mezzo secondo lo svizzero Loic Meillard, a sua volta di un centesimo davanti a Marco Odermatt. Buon settimo l'azzurro Alex Vinatzer.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Giovanni Franzonicoppa del mondo di sciSoelden
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...