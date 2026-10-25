Franzoni, buona la prima a metà: fuori nella seconda manche a Soelden

La prima è buona a metà. Giovanni Franzoni non conclude il gigante di Soelden che apre la stagione di Coppa del Mondo. Ma i progressi nelle porte larghe sono evidenti: partito con il 31, il gardesano finisce 19esimo nella prima manche a 1''27 da Lucas Pinheiro Braathen facendo segnare il miglior intermedio nell'ultimo segmento. Proprio il finale gli è però fatale nella discesa decisiva, precludendo un risultato che avrebbe dato fiducia per il futuro.
«È un peccato perché ho fatto un errore un po’ stupido - ha detto Franzoni a RaiSport - e poteva uscire una buona gara. Ma almeno ho rotto il ghiaccio e in questa disciplina sto acquisendo sempre più consapevolezza. Ora andiamo in Nordamerica e concentriamoci anche sulla velocità, oltre che sul gigante».
La vittoria sul Retrltenbach è andata proprio al brasiliano-norvegese Pinheiro Braathen. Il campione olimpico in carica batte di quasi mezzo secondo lo svizzero Loic Meillard, a sua volta di un centesimo davanti a Marco Odermatt. Buon settimo l'azzurro Alex Vinatzer.