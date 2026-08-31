GdB Padel Tour, viaggi conclusi: sabato il Master a Castenedolo

Anche la quarta tappa del GdB Padel Tour va in archivio. Il circuito organizzato in collaborazione con Awt dà appuntamento a tutti al Master finale, in programma sabato al nuovissimo Ten Padel di Castenedolo, che verrà inaugurato proprio per l’occasione. Sarà l’ultimo capitolo di un percorso iniziato il 31 maggio e sviluppatosi attraverso quattro tappe e sedici centri della provincia, con numeri cresciuti appuntamento dopo appuntamento.
Riscontro
Anche la giornata conclusiva della tappa numero quattro ha confermato il successo della manifestazione, con tornei al completo, tanto agonismo e soprattutto divertimento. Perché, al di là della ricerca della vittoria, elemento imprescindibile in ogni competizione, a caratterizzare il tour è stata soprattutto la voglia di partecipare e di essere protagonisti di un circuito capace di andare, come raccontato ieri, ben oltre le più rosee aspettative. Una formula che ha saputo coinvolgere giocatori di ogni livello, dai più esperti fino a chi si è avvicinato al padel più recentemente, portando sui campi centinaia di appassionati nel corso dell’intera estate.
La lunga giornata di gare si è sviluppata nei quattro centri coinvolti: The Padel Hub di Desenzano, Sporting Padel di San Paolo, Michelangelo di San Polo e PalaIseo. Proprio in quest’ultimo sono andati in scena i tornei di quarta categoria maschile e misto. Nel primo la vittoria è andata a Carlo Nodari e Stefano Vecchietti, che in finale hanno superato Vincenzo e Angelo Sciortino al tie break, chiuso sul 7-2. Nel misto, invece, a imporsi sono stati Mauro Casella e Beatrice Nicoli, capaci di battere nell’ultimo atto la coppia Uberti-Bertoni 4-2, 4-3.
Tre i tornei disputati al Michelangelo di San Polo, dove non sono mancati conferme e incontri di alto livello. In quinta categoria maschile è arrivato infatti il terzo successo in quattro tappe per Lancini-Cominelli, che hanno ribadito quanto di buono mostrato durante l’intero circuito: superati Migliorati-Bracchi in due set, 4-2, 4-3. Nell’Entry Level femminile ad alzare il trofeo sono state invece Elisa Lusardi e Sara Sudati, vittoriose 4-0, 4-3 su Marchesini-Nohai. A regalare spettacolo è stata poi la seconda categoria maschile, con Riccardo Barbi e Alessandro Tonelli capaci di conquistare il successo battendo in finale Cantoni-Frusca per 6-2, 7-5.
Allo Sporting Padel si è disputato l’Entry Level maschile. A trionfare sono stati Massimo e Filippo Sareni (4-2,4-0 su Ziglioli-Notari)
Sul Garda
Al The Padel Hub di Desenzano spazio invece all’Entry Level maschile, conquistato da Domenico Pansera e Gianluca Martellotta grazie al doppio 4-1 inflitto in finale a Ferrari-Battini. In quinta categoria femminile il successo è andato a Sara Milanese e Simona Fusari, che hanno superato Greta Ardigò e Giada Bolentini con il punteggio di 4-0, 4-3. Per Ardigò e Bolentini, ormai habituée dell’ultimo atto, si tratta della quarta finale disputata nel tour, con un successo e tre secondi posti. In quinta categoria misto, infine, a trionfare sono stati Andrea Maggi e Vittoria Alnaider, che hanno avuto la meglio su Rumi-Onori con un doppio 4-2.
Cala così il sipario sulle quattro tappe, ma non ancora sul GdB Padel Tour. Ora classifiche e punti conquistati nel corso dell’estate determineranno il quadro delle coppie che potranno contendersi il titolo nel Master. Sabato a Castenedolo si scriverà l’ultimo capitolo.
Gli organizzatori
Dopo quattro tappe disputate, sedici centri coinvolti e un percorso iniziato il 31 maggio e cresciuto appuntamento dopo appuntamento, per gli organizzatori del GdB Padel Tour è arrivato il momento di concentrarsi sull’attesissimo Master finale di sabato.
«Saranno presenti tutte le categorie che hanno fatto parte del tour, ad eccezione dell’Entry Level. Per ciascuna potranno partecipare al massimo otto coppie – spiega Nicholas Romano di Awt –. Ogni giocatore, nel corso delle quattro tappe, ha accumulato dei punti e potrà iscriversi al Master insieme a un compagno: dalla somma dei rispettivi punteggi verrà determinato il ranking della coppia. Le graduatorie resteranno quindi aperte fino alla chiusura delle iscrizioni, qualora entrasse una coppia con un punteggio superiore, le altre scalerebbero di una posizione e quella momentaneamente all’ottavo posto rimarrebbe esclusa. Per poter prendere parte al Master sarà necessario aver giocato almeno una tappa del tour, mentre ai fini del ranking verranno conteggiati i quattro migliori risultati ottenuti. Una scelta fatta per garantire equità».
Ad aumentare ulteriormente l’attesa per l’atto conclusivo del circuito ci sarà poi un montepremi complessivo da 8mila euro in materiale tecnico. È messo a disposizione da Smash. Vogliamo che sia una grande giornata di padel, ma soprattutto una festa. Saranno presenti il Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette e l’invito è rivolto a tutti, anche a chi non scenderà in campo. Vogliamo chiudere il tour con uno spettacolo e con una grande giornata di sport». f. v.