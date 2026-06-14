GdB Padel Tour, tutti i risultati della seconda tappa

Buona, anzi ottima, anche la seconda. Dopo il successo della tappa inaugurale, è andata in archivio domenica anche la seconda fermata del GdB Padel Tour, il circuito organizzato dal Giornale di Brescia con il supporto di Awt che, ancora una volta, ha confermato tutto l’entusiasmo crescente attorno alla manifestazione.
Numeri di rilievo e, soprattutto, tante partite equilibrate e combattute hanno caratterizzato un weekend che ha coinvolto quattro diversi centri della provincia, teatro di incontri in grado di offrire spettacolo, agonismo e un livello tecnico sempre più alto.
Dopo la prima giornata disputata sui campi del Padel Club H11 di Pian Camuno, del Met Padel di Borgosatollo e del Brescia Padel di Cellatica, oggi si è aggiunto anche la Vida Padel Arena di Villanuova sul Clisi, quarto centro coinvolto nella manifestazione.
In Valsabbia
Il club valsabbino ha aperto le danze fin dal mattino ospitando i tornei di Quinta categoria maschile, seguiti nel corso della giornata dalla Quarta categoria maschile e mista.
Nel torneo di Quinta, a conquistare il successo sono stati i giovanissimi Mattia Cominelli e Nicolò Lancini - diciannove anni il primo e ventisei il secondo - già protagonisti nella tappa inaugurale disputata al Globo Padel di Lumezzane, dove si erano fermati ai quarti di finale. Questa volta, però, la coppia è riuscita a compiere il salto di qualità imponendosi in finale contro Ranzini-Martino con un doppio 4-2.
Salendo di categoria, nella Quarta maschile, trionfano invece Stefano Ravara e Alessandro Gatti, bravi a imporsi su Massolini-Lombardi in finale con il risultato di 4-3/1-4/7-5. Sempre in Quarta categoria, ma questa volta nel misto, ad alzare il trofeo sono stati Mauro Casella e Mariella Tosini, che superano in finale Sara Russo e Michele Panteghini 4-0/4-3 nel torneo.
Bassa e non solo
Spostandosi da Villanuova a Borgosatollo, al Met Padel sono andati in scena i tornei Entry Level maschile e misto oltre alla Terza categoria maschile. Nell’Entry Level maschile successo per i fratelli Matteo e Lorenzo Biolchi che, all’esordio assoluto nel circuito, hanno conquistato il loro primo titolo superando Mauro Remi e Gianluca Vitrano al termine di una splendida rimonta culminata nel tie-break finale chiuso sul 7-5. Nel misto la vittoria è invece andata a Donatella Spinelli e Marco Inverardi, capaci di superare con un netto 4-1/4-2 Vittorio Di Prinzio e Roberta Vianelli.
Livello molto alto anche nelle gare di Terza categoria maschile disputate al Met, dove Stefano Bollani e Francesco Vinci hanno conquistato il titolo vincendo la finale contro il tandem Bertoletti-Conforti con un doppio 6-2.
Terza categoria maschile in campo anche in Valcamonica. Al Padel Club H11 di Pian Camuno è stato dominio assoluto per Alessandro Bertoletti e Paolo Marioli, capaci di vincere nettamente il girone A per poi superare con autorità anche la fase finale del torneo. Dopo il 6-1/6-2 rifilato in semifinale alla coppia Zani-Bedussi, Bertoletti e Marioli hanno chiuso in bellezza dominando anche la finale contro Stefano Vecchietti e Carlo Nodari con un netto 6-0/6-1.
A Cellatica
Ben 64 giocatori sono scesi in campo al Brescia Padel di Cellatica anche nella giornata di ieri, dove si sono disputati i tornei Entry Level maschile e Quinta categoria misto. Nel primo torneo, iniziato alle 8.30, prova di forza del duo formato da Andrea Rovetta e Samuele Montino. La coppia ha vinto tutte le partite disputate fin dal girone eliminatorio, confermandosi poi anche nella fase a eliminazione diretta fino alla finale, conquistata in due set con il punteggio di 4-1/4-2 contro William Preci e Francesco Filippini.
Nel torneo di Quinta categoria misto, invece, Stefano Buccio e Morena Beltrami hanno vinto il titolo contro Vittoria e Omar Comotti imponendosi al tie break per 8-6.
Prossima tappa
Dopo due tappe intense ora il tour si fermerà per oltre un mese. Il prossimo appuntamento, infatti, è in programma l’1 e 2 di agosto sui campi dello Sport Up Padel di Castegnato, del Padel Fun di Nuvolera, al Rigamonti di Buffalora e al Karma Padel di Pozzolengo.