GdB Padel Tour: la seconda tappa viaggia col boom di 304 giocatori

Dopo aver scaldato i motori nella tappa inaugurale, la macchina del GdB Padel Tour è tornata a correre confermando tutto l’entusiasmo generato dal debutto. Anche la seconda tappa del circuito, organizzato con il supporto di Awt, ha infatti certificato la crescita di una manifestazione capace di coinvolgere sempre più appassionati in tutta la provincia, facendo registrare ben 304 iscritti distribuiti nell’arco del weekend sui vari campi coinvolti.
Fin dalle prime ore del mattino di oggi i giocatori hanno iniziato a calcare i campi del Padel Club H11 di Pian Camuno, del Brescia Padel di Cellatica e del Met Padel di Borgosatollo, dove sono andate in scena sfide combattute, equilibrate e spettacolari. Un equilibrio testimoniato da un dato significativo: tutte le finali disputate nei diversi centri si sono concluse al tie-break, segno di un livello sempre più omogeneo e competitivo.
Nella giornata di oggi il programma si allargherà ulteriormente con l’ingresso in scena della Vida Padel Arena di Villanuova sul Clisi, quarto centro coinvolto nella seconda tappa e sede dei tornei di quarta categoria maschile e misto, oltre alla quinta categoria maschile.
Risultati
Tornando alle gare disputate ieri, sui campi dell’H11 di Pian Camuno è andato in scena il torneo di quarta categoria maschile. A conquistare il successo finale sono stati Roberto Zani e Stefano Conforti, protagonisti di una finale accesissima e combattuta fino all’ultimo scambio. La coppia si è imposta solamente al tie-break conclusivo con il punteggio di 8-7, dopo l’1-4 e il 4-3 fatti registrare nei primi due set. Donne protagoniste invece al Met Padel di Borgosatollo, teatro dei tornei di quarta categoria e Entry Level femminile.
Nel torneo principale a trionfare sono state Cristina Zanni e Linda Colosio, brave a imporsi ancora una volta al tie-break con il punteggio di 7-5. Emozioni e spettacolo anche nell’Entry Level femminile, dove Rosy Gentile e Alessia Gallina hanno firmato una splendida rimonta in finale. Dopo aver perso il primo set 0-4 contro la coppia formata da Magri e Valcamonico, le due giocatrici sono riuscite a reagire vincendo il secondo parziale 4-3 e completando poi il sorpasso al tie break chiuso sull’8-6.
Al Brescia Padel di Cellatica spazio invece ai tornei di Quinta categoria. Nel maschile il successo è andato a Marco Foresti e Davide Scaburri, capaci di superare Nicola Tanfoglio e Marco Facconi con il punteggio di 7-4 nel terzo, decisivo set. Nel femminile, invece, non è riuscito il bis alla coppia composta da Greta Ardigò e Giada Bolentini, vincitrici della prima tappa a Pompiano, sconfitte questa volta in finale da Gloria Venini e Federica Ferandi. Dopo un match tiratissimo il duo si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-4, 4-2, 7-3.
Non c’è tempo per riposare:domenica, oltre ai tornei già citati al Vida Padel, torneranno in campo i giocatori dell’Entry Level maschile e della Quinta categoria misto a Cellatica; quelli di Terza maschile e Entry Level maschile e misto a Borgosatollo, e le coppie di Quarta femminile e Terza maschile a Pian Camuno.