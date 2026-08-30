GdB Padel Tour: ultimi pass per il gran finale di Castenedolo

«Today… is the day». Si conclude oggi la quarta tappa del GdB Padel Tour, l’ultima prima del Master finale in programma sabato prossimo nel nuovissimo Ten Padel di Castenedolo. Saranno gli ultimi tornei sui campi del Michelangelo di San Polo, del The Padel Hub di Desenzano del Garda, dello Sporting Padel di San Paolo e del PalaIseo a completare il quadro dei qualificati all’atto conclusivo del circuito organizzato con il supporto di Awt, dove tra una settimana sarà in palio un montepremi di 8mila euro.
Piatto ricco
Si annunciano sfide tirate ed emozionanti, in linea con quanto visto durante l’intero tour e, senza andare troppo indietro nel tempo, già nella giornata inaugurale della quarta tappa andata in scena ieri. I tornei delle diverse categorie hanno preso il via fin dalle prime ore del mattino, dando vita a una lunga giornata di padel nei quattro centri coinvolti.
Allo Sporting di San Paolo il programma si è aperto alle 9 con la quinta categoria femminile, che ha visto trionfare Nolli-Grazioli. La coppia ha completato la rimonta su Camossi-Monti imponendosi al tie break. Poco più tardi è scattato anche l’Entry Level misto, vinto da Diego Ferraresi e Samanta Astori (4-2,4-3 su Sabattoli-Spazzini), mentre a chiudere la giornata nel centro della Bassa è stata la quinta categoria maschile, nella quale il successo è andato al duo composto da Giuseppe Capelli e Marco Foresti (4-0,4-0 su Zavaglio-Cervati).
Si va in... quarta
Spostandosi sul Garda, al The Padel Hub di Desenzano è stata invece la giornata della quarta categoria. Nel tabellone maschile Bertoldi-Consolini hanno conquistato il successo superando Tocci-Allegri con un doppio 4-2. Nel femminile la vittoria è andata a Barattieri-Manzoni, che hanno superato Cavalli-Araldi 4-2, 4-0, mentre nel misto ad aggiudicarsi il torneo sono stati Mauro Casella e Giulia Piazza, vittoriosi 4-1, 4-0 su Tocci-Manzoni. Sulle sponde del Sebino, al PalaIseo, spazio inizialmente alla quinta categoria maschile. A imporsi sono stati Paolo Berardo e Giacomo Cucchi, capaci di superare in finale Rubagotti-Bergamaschi con un netto 4-1, 4-1. Nel pomeriggio è stata poi la volta della terza categoria maschile, dove il successo è andato a Vittorio Tria e Luca Tasca (6-1,7-6 contro Bollani-Marchesini).
Tre, infine, i tornei disputati al Centro Sportivo Michelangelo di San Polo. Nell’Entry Level a festeggiare sono stati ancora una volta i fratelli Lorenzo e Matteo Biolchi – al secondo successo in altrettante apparizioni nel tour – che in finale hanno battuto Gaiarini-Primerano 4-0, 4-3. Nella quinta categoria mista vittoria invece per Paola Martinelli e Francesco Mazzocca, che hanno avuto la meglio su Taddeucci-Micali 4-1, 4-3. Nella terza categoria femminile, infine, Lazzaroni-Todaro hanno bissato il successo ottenuto nella terza tappa a Nuvolera, imponendosi 6-3, 6-4 su Tosini-Lombardi. Oggi l’ultimo atto della quarta tappa. Poi tutti gli occhi saranno puntati su Castenedolo, dove sabato 5 settembre il Master finale incoronerà i vincitori del GdB Padel Tour.