GdB Padel Tour, terza tappa «strategica» verso il gran Master

Il bilancio finale racconta di due giornate vissute senza soste: 326 partite disputate, quattro categorie declinate tra tornei maschili, femminili e misti, 360 giocatori coinvolti e quattro centri impegnati a pieno ritmo. Si è chiusa così la terza tappa del GdB Padel Tour, organizzata con il supporto di Awt, che tra il Karma Padel di Pozzolengo, il Padel Fun di Nuvolera, il centro sportivo Rigamonti di Buffalora e lo Sport Up di Castegnato ha regalato un altro fine settimana all’insegna del grande padel.
Era trascorso oltre un mese dalla seconda tappa e la voglia di tornare in campo si è percepita fin dai primi scambi. Il circuito ha confermato ancora una volta il proprio valore, tra sfide combattute, incontri di alto livello e punti pesanti in ottica Master finale del 5 settembre. Dopo il successo del sabato, anche la domenica ha rispettato le attese.
Senza pausa
Al Karma Padel di Pozzolengo la giornata si è aperta con l’Entry level misto, conquistato da Elisa De Antoniis e dal giovanissimo Leonardo Vezzola, che hanno superato in finale Borra-De Cesari con un doppio 4-2. Nel pomeriggio, invece, spazio alla Quinta categoria misto, nella quale Alan Gualtieri e Valentina Araldi hanno avuto la meglio su Rossi-Franzoni con il punteggio di 4-1, 4-2. Allo Sport Up di Castegnato la domenica è stata dedicata alla Quinta categoria femminile e al misto.
Nel torneo femminile ad alzare il trofeo sono state Martina Rosa Pilotti e Susan Franzelli, brave a imporsi al tie-break per 8-7 su Ardigò-Bolentini, che confermano comunque il loro ottimo momento consolidando il bottino di punti nel ranking dopo il primo posto della prima tappa e il secondo della seconda. Nel misto, invece, il successo è andato a Melissa Manfredi e Tiziano Donghi, vincitori al tie-break per 7-5 sulla coppia Bossini-Guerini.
Al Rigamonti sono andate in scena la Quinta categoria maschile e la quarta femminile. Nel tabellone maschile Sbaraini e Agosti hanno superato Becchetti-Cominelli per 4-3, 4-2, mentre nella Quarta femminile Chiara Carnevali e Annalisa Fonda si sono imposte con un netto 4-0, 4-1 su Barattieri-Orsi.
A Nuvolera
Al Padel Fun di Nuvolera, che la sera precedente aveva incoronato Palamatti-Nodari nel torneo di Quarta categoria maschile disputato in notturna grazie al 4-2, 4-0 inflitto a Tabarelli-Danese, i campi hanno riaperto già alle 9 di ieri con la Quinta categoria maschile. A festeggiare sono stati Martinelli e Bracchi, che hanno superato al tie break per 7-4 Scaburri-Foresti.
Due ore più tardi è stata la volta della Terza categoria femminile, vinta da Stefania Lazzaroni ed Eugenia Alessia Todaro, capaci di imporsi 7-5, 6-3 su Malika Lanzarotto e Claudia Spadazzi. Quest’ultima è scesa in campo anche nella Quarta categoria misto, insieme a Mattia Savioli, ottenendo un altro secondo posto. La vittoria è infatti andata al duo Panteghini-Russo in due set chiusi 4-1, 4-0.
Archiviata la terza tappa, il tempo per rifiatare sarà davvero poco. Il GdB Padel Tour tornerà infatti già sabato 29 e domenica 30 agosto con il quarto e ultimo appuntamento prima del Master finale del 5 settembre. Il circuito farà tappa al Michelangelo di San Polo, al Padel Hub di Desenzano, al PalaIseo e allo Sporting Club di San Paolo.