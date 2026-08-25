GdB Padel Tour lanciato: arriva l’ultima tappa prima del Master finale

Sono già 348 gli iscritti a oggi, e il numero è destinato a crescere ancora. Mancano infatti alcuni giorni alla chiusura delle iscrizioni alla quarta tappa del GdB Padel Tour e il dato raggiunto nei quattro centri porta a oltre 1.300 le presenze complessive registrate dalla prima alla quarta tappa. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa la risposta ottenuta dal circuito, organizzato con il supporto di Awt, pronto ora a vivere l’ultimo weekend di tornei prima del tanto atteso Master finale.
Questo sabato e questa domenica (29 e 30 agosto) il tour tornerà protagonista con un appuntamento distribuito ancora una volta su più zone della provincia. Sul lago d’Iseo debutterà il PalaIseo, nel nuovo impianto appena inaugurato, mentre sul Garda si giocherà al The Padel Hub di Desenzano. La Bassa bresciana sarà rappresentata dallo Sporting Padel di San Paolo, mentre in città le sfide andranno in scena al Michelangelo di San Polo. Quattro sedi e un programma particolarmente ricco, con categorie e livelli differenti pronti a contendersi gli ultimi successi di tappa.
Tabelloni
Allo Sporting Padel di San Paolo saranno sei le competizioni distribuite nella due giorni. Sabato spazio alla Quinta categoria maschile e femminile e all’Entry level misto; domenica toccherà invece alla Quarta categoria femminile e misto, e all’Entry level maschile.
Sei tornei anche al Michelangelo di San Polo. Il programma di sabato prevede l’Entry level maschile, la Quinta categoria mista e la Terza femminile. Domenica toccherà invece all’Entry Level femminile, alla Quinta maschile e soprattutto alla Seconda categoria maschile, uno dei tabelloni più attesi per il livello dei giocatori in campo.
Al The Padel Hub di Desenzano la giornata di sabato sarà interamente riservata alla Quarta categoria, con i tornei femminile, maschile e misto. Domenica spazio invece all’Entry level maschile e alla Quinta categoria femminile e misto. Al PalaIseo, infine, il programma di sabato inizierà al mattino con la Quinta categoria maschile, prima di lasciare spazio alla Terza maschile. Domenica saranno invece la Quarta categoria maschile e quella mista a chiudere il weekend.
Accessi ai Master
L’ultima tappa non metterà in palio soltanto i successi nei singoli tornei. I punti conquistati il 29 e 30 agosto saranno decisivi per delineare le classifiche e definire gli accessi al Master finale del 5 settembre, con diversi ranking ancora apertissimi.
Nella Terza categoria maschile guida Stefano Rumi con 4.600 punti, davanti a Stefano Bollani (4.000) e Alex Vitali (3.500). Nel femminile Claudia Spadazzi comanda con 3.600 punti, seguita da Todaro, Poliseno e Lazzaroni, tutte a quota 2.000. In Quarta categoria maschile Stefano Vecchietti è al comando con 5.030 punti, mentre alle sue spalle tre giocatori sono racchiusi in appena 280 punti tra la seconda e la quarta posizione. Nel femminile Claudia Fettolini guida con 3.430 punti davanti a Manuela Rancati, ferma a 3.150. Nel misto, invece, Michele Panteghini e Sara Russo occupano la prima posizione con 4.550 punti, davanti a Giuseppe Ponziani a quota 2.730. Ancora più serrata la corsa nella quinta categoria maschile: Mattia Cominelli conduce con 2.640 punti, ma Nicolò Lancini (2.520), Tommaso Maruelli (2.360) e Vincenzo Sciortino (2.310) restano tutti in piena corsa. Nel femminile, infine, il duo Ardigò-Bolentini comanda con 2.080 punti, davanti a Simona Menni con 1.680.
Classifiche ancora da scrivere, dunque, e un ultimo weekend per raccogliere punti e conquistare un posto nell’appuntamento conclusivo, prima del Master finale, che metterà in palio un montepremi di 8mila euro: al GdB Padel Tour resta ancora una tappa tutta da giocare.