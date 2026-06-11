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GdB Padel Tour al secondo atto: al via un altro weekend emozionante

Sabato e domenica nuova tappa in quattro centri della provincia: Cellatica, Borgosatollo, Villanuova sul Clisi e Pian Camuno
Francesco Venturini
Tutto pronto per la seconda tappa del GdB Padel Tour - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Tutto pronto per la seconda tappa del GdB Padel Tour - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Dopo il successo dell’esordio, il GdB Padel Tour è pronto a tornare in campo per il secondo appuntamento del circuito. La manifestazione, organizzata con il supporto di Awt, farà tappa sabato e domenica in quattro centri della provincia, il Brescia Padel di Cellatica, Met di Borgosatollo, Vida Padel Arena di Villanuova sul Clisi e H-11 di Pian Camuno.

Novità

Altri quattro club, dunque, pronti a ospitare sfide spettacolari per gli oltre 300 giocatori che hanno già confermato la loro partecipazione - con iscrizioni ancora aperte - in un fine settimana che si preannuncia ricco di partite ed emozioni. Il programma scatterà sabato con la Quinta categoria maschile (già sold out) e femminile sui campi del Brescia Padel di Cellatica. Al Met di Borgosatollo spazio invece alla Seconda categoria maschile, alla Quarta e all’Entry Level femminile.

Il Vida Padel Arena ospiterà la Quinta categoria mista e la Terza femminile, mentre all’H-11 di Pian Camuno si giocheranno la Quarta categoria maschile e il misto.

Secondo giorno

Domenica toccherà invece all’Entry Level maschile (anche in questo caso con tabellone già completo) e alla Quinta categoria mista al Brescia Padel. Al Met si disputeranno la Terza categoria maschile e gli Entry Level maschile e misto, entrambi già sold out.

Al Vida Padel Arena andranno in scena la Quarta categoria maschile e mista, oltre alla Quinta maschile, anch’essa al completo. Chiusura all’H-11 con la Terza categoria maschile e la Quarta femminile.

Copertura mediatica

Le gare saranno seguite dalle telecamere di Teletutto, che realizzerà uno speciale dedicato alla due giorni, mentre il Giornale di Brescia racconterà il torneo, con anche aggiornamenti live sui social newtwork.

Le sfide del weekend saranno importanti anche in ottica ranking, visto che in palio ci sono punti preziosi per la classifica generale del circuito Awt. Per qualificarsi al Master finale verranno considerati i quattro migliori risultati ottenuti durante il tour dai giocatori in lizza.

Classifiche

Dopo la prima tappa, nell’Entry Level maschile guida Alessandro Bertazzoli con 520 punti, davanti a Tommaso Marenzi e Stefano Pintossi. In Quinta categoria maschile Parisi e Maruelli condividono la vetta a quota 800, mentre in quarta è Vecchietti a comandare con 2,520 punti, davanti al trio formato da Bellicini, Tabarelli e Danese, tutti a 1.400. Vitali e Rumi guidano invece la Terza con 2.000 punti.

Nel ranking femminile dell’Entry Level è Cristina Battaglio a occupare la prima posizione con 520 punti, mentre nella Quinta categoria comandano Manzoni, Farina e Cipolla a quota 910. In Quarta femminile volano Cavalli e Fettolini con 1.400 punti, davanti a Rancati e Martinelli ferme a 1.120, mentre nella Terza guidano Poliseno e Spadazzi con 2.000 punti.

Nei tornei misti, infine, Giacobbe-Faini con 800 punti sono all’inseguimento di Rizzo, leader a quota 1.120. In quarta categoria, invece, Tocci-Colosio sono avanti con 1.400.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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