Europei di canoa, bronzo per Giovanni De Gennaro nel K1

Medaglia di bronzo per il bresciano Giovanni De Gennaro agli Europei di canoa in corso di svolgimento a Ivrea. Nel K1 maschile il campione olimpico di Roncadelle ha chiuso al terzo posto; davanti a lui l’altro azzurro Xabier Ferrazzi, mentre il titolo europeo è andato al campione del mondo ceco Jakub Krejci, autore di una prova superlativa in 82″41. Ferrazzi ha chiuso a 1″97 dal vincitore, De Gennaro a 2″92.
De Gennaro, autore di una grande semifinale, nell’ultimo atto è partito davanti a Krejci, andando però poi a perdere terreno nel secondo e nel terzo settore del percorso. De Gennaro ha cercato il colpaccio nel finale e ha chiuso senza penalità in 85″33, tempo valsogli il bronzo.