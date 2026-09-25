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Europei di canoa, bronzo per Giovanni De Gennaro nel K1

Il campione olimpico chiude alle spalle dell’azzurro Xabier Ferrazzi e del ceco Jakub Krejci, con un distacco di 2″92 dal primo posto
Gianluca Magro

Gianluca Magro

Caposervizio

Giovanni De Gennaro
Giovanni De Gennaro

Medaglia di bronzo per il bresciano Giovanni De Gennaro agli Europei di canoa in corso di svolgimento a Ivrea. Nel K1 maschile il campione olimpico di Roncadelle ha chiuso al terzo posto; davanti a lui l’altro azzurro Xabier Ferrazzi, mentre il titolo europeo è andato al campione del mondo ceco Jakub Krejci, autore di una prova superlativa in 82″41. Ferrazzi ha chiuso a 1″97 dal vincitore, De Gennaro a 2″92.

De Gennaro, autore di una grande semifinale, nell’ultimo atto è partito davanti a Krejci, andando però poi a perdere terreno nel secondo e nel terzo settore del percorso. De Gennaro ha cercato il colpaccio nel finale e ha chiuso senza penalità in 85″33, tempo valsogli il bronzo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Giovanni De GennaroEuropeicanoaIvrea
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