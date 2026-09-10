Europei, Bicelli sfiora il podio: termina quarto nei 100 dorso S7

La seconda fatica europea di Federico Bicelli non si traduce in medaglia. Il nuotatore di Borgosatollo completa in quarta posizione i 100 dorso S7 nella quarta giornata della rassegna europea in corso fino a domani nella turca Kocaeli. Tra Bicelli e il gradino più basso del podio sono mancati oltre due secondi, quindi distacco netto dagli avversari in una gara dal contenuto tecnico elevato, nella quale ad avere la meglio sono stati atleti affacciatisi per la prima volta nel contesto paralimpico.
Vista la concorrenza e considerando che Bicelli in stagione ha allenato poco il dorso, si sapeva che la missione non sarebbe stata semplice, ma come al solito Federico ha lottato con tutte le proprie forze, raggiungendo comunque un piazzamento di prestigio.
La prestazione
Bicelli ha nuotato in 1’13’’63, accusando un distacco di 4’’30 dal vincitore. Neanche se avesse ripetuto il crono con cui conquistò l’argento europeo a Madeira 2021 (1’11’’66) avrebbe raggiunto il podio.
Sia ai successivi Mondiali (due argenti e un bronzo nei 100 dorso) sia ai Giochi Paralimpici di Parigi (medaglia di bronzo) gli era bastato sempre un tempo poco sopra l’1’12’’ per acciuffare la medaglia.
In Turchia, col ritorno in acqua dei russi e l’arrivo di nuovi rivali, il livello si è enormemente alzato e conseguentemente il tempo richiesto per il podio si è abbassato.
Volto nuovo
A prendersi l’oro in 1’09’’33 è stato un volto nuovo, quello del russo Maksim Baskakov, autore di una prova superlativa, dominando entrambe le vasche a pancia in su. A completare la fotografia di giornata sono stati due ucraini. La medaglia d’argento è stata appannaggio di Danyil Bielhy, che ha toccato in 1’11’’14, mentre il bronzo è finito al collo del primatista mondiale Andrii Trusov col crono di 1’11’’31.
I due atleti di Kiev hanno battagliato tra di loro per contendersi le piazze d’onore e alla fine a separarli sono stati appena 17 centesimi. Bielhy, alla prima grande rassegna della carriera, era stato già terzo nei 400 stile S7 di martedì, specialità nella quale Bicelli si era rivestito d’oro, mentre il campione di tutto, Trusov, non aveva disputato le otto vasche a crawl.
Le parole
«Sono comunque contento di quanto fatto, perché il crono non è male. Il primo e il secondo sono avversari comparsi in questa occasione ai quali va dato atto che sono andati davvero forte», racconta Bicelli al termine della gara.
Il cammino agli Europei del bresciano è adesso a metà dell’opera. Oggi il portacolori delle Fiamme Azzurre nuoterà i 100 stile libero S7, domani chiuderà l’avventura sui 50, la distanza più veloce. «Punto soprattutto sui 100, visto che sui 50 dovrebbero esserci ancora Baskakov e Bielhy», conclude Bicelli.