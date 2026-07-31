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Jacobs guida una spedizione bresciana da record agli Europei

A Birmingham, in Inghilterra, dal 10 al 16 agosto, saranno Europei di atletica in salsa bresciana: sette gli atleti e le atlete della nostra provincia
Mario Nicoliello
Marcell Jacobs in azione ai recenti campionati italiani di Firenze - Foto Grana/Fidal © www.giornaledibrescia.it
Marcell Jacobs in azione ai recenti campionati italiani di Firenze - Foto Grana/Fidal © www.giornaledibrescia.it

A Birmingham, in Inghilterra, dal 10 al 16 agosto, saranno Europei di atletica in salsa bresciana. Nella pattuglia tricolore da record (132 atleti, 70 uomini e 62 donne) anche il movimento locale risponde a suon di primato di partecipazione: sette atleti della provincia (cinque uomini e due donne) a cui si aggiungono sei portacolori dell’Atletica Brescia 1950 ai Societari.

Nomi

La spedizione bresciana è ovviamente guidata dal due volte campione europeo Marcell Jacobs, pronto a sfrecciare sui 100 metri e nella 4x100, e da Francesco Pernici, fresco di primato italiano e titolo nazionale sugli 800. Roberto Rigali punta a prendere parte a una frazione o della 4x100 o della 4x100 mista (new entry nel consesso continentale), mentre Vanni Pikko Akwannor farà sventolare nella massima rassegna europea i colori dell’Atletica Chiari 1964 Libertas, restando a disposizione per la 4x400 e la 4x400 mista. A chiudere il drappello maschile l’altista Christian Falocchi, che dovrà sfatare il tabù delle grandi manifestazioni assolute.

Tra le donne Alessandra Bonora nei 400 e nelle staffette del miglio ed Elena Carraro nei 100 ostacoli, mentre l’Atletica Brescia 1950 porta a referto Gloria Hooper nei 100, nei 200 e nella 4x100, Alessia Pavese nelle staffette veloci, Alice Mangione e Anna Polinari per 400 e 4x400, Nicole Colombi e Alexandrina Mihai nella marcia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Europei di atleticaMarcell Jacobsatletica

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