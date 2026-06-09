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Cosa rappresenta per Brescia la Mille Miglia? Di’ la tua

La Freccia Rossa è partita oggi, e si disputerà in cinque giornate. Cosa pensate di questa tradizione che si rinnova ogni anno?
La Mille Miglia in partenza da piazza Vittoria - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
La Mille Miglia in partenza da piazza Vittoria - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La Mille Miglia entra nel vivo: la Freccia Rossa è partita poco prima di mezzogiorno da Brescia. Per il quarto anno consecutivo la «corsa più bella del mondo» si disputerà in cinque giornate, da martedì 9 a sabato 13 giugno, ancora in un tracciato a forma di «otto», da nord a sud e da est a ovest, attraversando alcune delle più straordinarie città italiane, tra grandi ritorni (Padova e Assisi), immancabili riconferme (Ferrara e Siena) e importanti novità (su tutte, le bresciane Gardone Valtrompia e Lumezzane).

L’Editoriale Bresciana ha già iniziato a raccontarla su giornale, tv, radio, sito e social: qui trovate tutte le informazioni su come seguirla, passo dopo passo. L’edizione 2026, insomma, promette di regalare – come da tradizione – tante emozioni.

La partenza offre anche l’opportunità di riflettere sul significato della corsa: cosa rappresenta per Brescia la Mille Miglia? Fateci sapere la vostra qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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