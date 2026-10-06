An, la classica con Recco torna in Europa: è la gara di Gianazza

«Sarà una grandissima emozione per me tornare alla Mompiano per la prima volta da avversario, Brescia è un ambiente e una società alla quale devo tutto ciò che sono diventato fino ad oggi. Entrare sul piano vasca in una piscina che fino a ieri è sempre stata casa mia farà sicuramente un certo effetto».
Gratitudine e una buona dose di sentimento nelle parole di Tommaso Gianazza, il grande ex dell’incontro che si terrà questa sera per la prima partita ufficiale di Champions League. L’An Brescia, pronti via, si troverà subito ad affrontare il Recco (fischio d’inizio alle 20:30), per un battesimo che definire di fuoco sarebbe riduttivo.
Il classico della pallanuoto italiana, vissuto nella prima parte della stagione, non si vedeva da almeno un paio di lustri, anche se questa volta si tratta di un contesto europeo. E Gianazza, centroboa di razza e per giunta anche mancino, questa partita l’ha giocata diverse volte, ma con la calottina biancazzurra.
Incontri
Ritroverà tanti vecchi compagni ma, soprattutto, il suo maestro Alessandro Bovo, che lo ha osservato crescere prima nelle giovanili, per poi forgiarlo e renderlo uno dei pilastri della sua squadra nei suoi 10 anni vissuti nella nostra città. «Mi attendo il solito Brescia, con quella mentalità che solo Sandro è in grado di infondere – osserva Gianazza –, con quella voglia di giocarsela contro tutti. È una squadra che è cambiata in tanti giocatori, ma so che sarà una battaglia, una partita molto fisica e molto combattuta. Io non vedo l’ora di esserci e giocare questo match, che non concederà sconti a nessuno e da parte di nessuno, ma cessate le ostilità sarà bello abbracciarsi a bordovasca».
Dopo l’esordio in A1. Reduce dalla prima bella prova a Chiavari l’An Brescia, in Champions, ritroverà tutti i giocatori squalificati in campionato e anche il suo tecnico in panchina.
Sulla carta, si tratta comunque di uno scontro impari, fra una corazzata ligure ulteriormente rinforzatasi, nonostante la partenza dell’ormai ex capitano Di Fulvio, contro un Brescia che è ancora un cantiere aperto.
Lato bresciano
«Sono contento di giocarla subito e di giocarla adesso, considerando che devo star fermo un mese in campionato – assicura il rientrante Stefano Guerrato -, per noi è sempre la gara più sentita e più bella, mi auguro di vedere il pienone in vasca in quella che sarà una classica battaglia. Sarà un importante test per noi per capire a che punto siamo».
Sarà proprio il forte difensore a doversi opporre all’ex Gianazza, per un duello che sarà sicuramente tra due grandi interpreti della pallanuoto tricolore. «Mi toccherà marcare Tommaso - conclude Gianazza - io conosco bene lui e lui conosce bene me. Sarà sicuramente un bel duello che, credo, sarà molto divertente da giocare per entrambi».