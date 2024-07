Tommaso Gianazza andrà alle Olimpiadi: «Grazie all’An Brescia»

Francesca Marmaglio

Il centroboa cresciuto nella società cittadina farà parte del Settebello a Parigi: «È un punto di partenza. Mi sento un bresciano d’adozione»

Tommaso Gianazza dell'An Brescia (da Instagram) - © www.giornaledibrescia.it

Era il 2016 e aveva 14 anni Tommaso Gianazza, un ragazzino partito da Legnano, con il fratello Matteo, alla volta di Brescia per provare a diventare un giocatore di pallanuoto. Ad accoglierlo l’An Brescia che l’ha cresciuto e che ora si gode, insieme a lui, la sua convocazione alle Olimpiadi con il Settebello di Sandro Campagna. An Brescia, Gianazza convocato in Nazionale: andrà alle Olimpiadi Sensazioni «Sono molto felice e molto emozionato - dice il centroboa - . È per me un grande onore sia p