Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sportGDB+

Bersini, l’allenatore di Pernici: «Io, geometra che lo porta ai record»

L’intervista al tecnico del primatista italiano degli 800: «Prossimo obiettivo l’oro europeo indoor, passaggi sulla strada per Los Angeles»
Mario Nicoliello
Dalmazio Bersini in compagnia di Francesco Pernici - Foto Instagram © www.giornaledibrescia.it
Dalmazio Bersini in compagnia di Francesco Pernici - Foto Instagram © www.giornaledibrescia.it

Dietro la spaventosa crescita di Francesco Pernici c’è la mente sapiente di Dalmazio Bersini: cresciuto a Travagliato, ma residente a Mairano, geometra di professione e allenatore per passione, dal 2019 guida dell’ottocentista camuno.

Dalmazio, si aspettava un miglioramento così grande?

«Sì, è già da un po’ che Francesco vale meno di 1’43”. Bisognava trovare la gara giusta, tirata e riuscire ad azzeccarla. Naturalmente serviva anche che fosse in forma e stesse bene fisicamente. Dopo gli Europei aveva mollato un attimino di testa e infatti le due gare successive non erano andate bene. Quando abbiamo saputo che sarebbe stato dentro gli ho detto: dai, tieni duro, proviamo a fare bene. Lo ha fatto e il risultato è arrivato».

A Budapest ha corso la gara perfetta?

«La perfezione non esiste, ma è stato molto bravo. Alla corda dopo il contatto con Sedjati ha perso terreno e si è ritrovato a cominciare la volata indietro. Però le gambe c’erano e il risultato è arrivato».

Dove può arrivare?

«L’obiettivo sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tutto quello che sta succedendo è una tappa di passaggio. Deve lavorare tanto per arrivare a correre a 1’41».

Dove esistono i margini maggiori?

«Bisogna migliorare un po’ tutto. Lavoreremo ancora di più sulla velocità e probabilmente anche sui 400 metri, cercando di abbassare il suo tempo sulla distanza».

Lei insiste da tempo proprio sui 400. Perché?

«Gliel’ho sempre detto: devi farli. Ma non riuscivamo mai a inserirli. Adesso sembra che finalmente ci siamo arrivati. Migliorare sui 400 può essere importante anche per continuare a crescere negli 800».

Avete già preparato il programma della prossima stagione?

«Non ancora nei dettagli. Gli ho detto: prenditi una o due settimane tranquille. Andrà in ferie con la morosa, quando tornerà ci siederemo e costruiremo tutto con calma».

Il primo grande obiettivo, però, è già individuato?

«Direi gli Europei indoor di Valencia. Adesso a Brescia hanno anche realizzato la pista interna e quindi Francesco avrà finalmente la possibilità di allenarsi al coperto vicino a casa. Prima avremmo dovuto andare a Padova, era complicato e praticamente non riuscivamo a farlo».

E agli Europei indoor con quale obiettivo andrete?

«Per vincere la medaglia d’oro. Visto dove si trova adesso, visto che è il primo europeo, secondo me bisogna partire con quell’obiettivo».

Budapest vi ha semplificato il cammino verso i Mondiali?

«Sì, perché con 1’42”67 ha ottenuto direttamente il minimo. Non dobbiamo pensare al ranking o andare a cercare prestazioni per qualificarci. Questo ci permette di lavorare tranquillamente, programmando la stagione per arrivare là al meglio della condizione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Dalmazio BersiniFrancesco Perniciatletica leggera

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Rivista BiesseRivista Biesse

Nel numero di settembre e ottobre, in primo piano, la demolizione delle mura venete della città.

SCOPRI DI PIÙ
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA