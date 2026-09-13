Pernici demolisce il proprio record italiano degli 800

Secondo record italiano in due mesi. Dopo aver battuto il primato italiano di Marcello Fiasconaro che durava da 53 anni, Francesco Pernici si supera e agli Ultimate Championship di Budapest demolisce il proprio di primato: dall’1’43’’60 di Nancy si arriva all’1’42’’67 con cui arriva quinto al «Mondiale dei Mondiali» nella capitale ungherese.
In una gara dal ritmo altissimo, vinta dall’algerino Djamel Sedjati (1’41’’91), Pernici rimane attaccato al treno dei migliori ed esce nel finale, arrivando quinto battendo pure il campione europeo, l’irlandese Mark English.