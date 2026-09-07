Salto con l’asta, Chiari spicca il volo con Molinarolo e Lavillenie

Che lo spettacolo abbia inizio. Questa sera e domani piazza Zanardelli a Chiari tornerà a trasformarsi nel palcoscenico del grande salto con l’asta. Per il quarantesimo anno consecutivo va in scena l’«Asta in piazza», la gara più longeva al mondo per numero di edizioni consecutive, capace ogni anno di richiamare nel cuore della cittadina bresciana atleti di caratura internazionale. Un traguardo importante per una manifestazione diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi del Palio delle Quadre e che per celebrare le sue quaranta edizioni si presenta con un cast di assoluto livello.
Il programma
Il programma prenderà il via questa sera con la gara femminile, che vedrà tra le protagoniste Elisa Molinarolo, campionessa italiana assoluta e già vincitrice a Chiari nel 2021 e nel 2024. Con lei anche Virginia Scardanzan, che proprio in piazza Zanardelli nel 2023 aveva stabilito il proprio primato personale di 4,45 metri, oltre a diverse atlete internazionali.
Domani sera toccherà invece agli uomini e gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Renaud Lavillenie. Il francese, oro olimpico a Londra 2012 ed ex primatista mondiale con i 6,16 metri saltati nel 2014, arriverà a Chiari dopo aver superato in questa stagione quota 5,80. A rendere ancora più prestigiosa la gara contribuirà una nutrita rappresentanza francese con Robin Emig, vincitore dell’ultima edizione con 5,92 metri, Mathieu Collet ed Ethan Cormont.
«Prestigio»
«È un appuntamento fondamentale per le Quadre e per tutta la nostra città, ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è vedere quanti atleti di livello internazionale chiedano di poter venire a gareggiare a Chiari – spiega l’assessore allo sport del Comune di Chiari, Roberto Goffi –. Penso a Elisa Molinarolo, che è ormai una presenza abituale della nostra manifestazione, oppure a un campione del calibro di Lavillenie, che insieme a Bubka e Duplantis ha scritto la storia di questa disciplina e certamente non ha bisogno di presentazioni. Avere atleti di questo livello in piazza Zanardelli testimonia il prestigio che l’Asta in piazza ha saputo conquistarsi negli anni. Ora non ci resta che goderci lo spettacolo che queste due serate sapranno regalarci. L’invito è rivolto a tutti, venite a Chiari e vivete insieme a noi due grandi serate di sport».