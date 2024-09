Chiari, al salto con l’asta vincono USA, Italia e Regno Unito

Stelle e strisce, ieri sera, in piazza Zanardelli a Chiari: la gara internazionale di salto con l’asta in piazza vede il trionfo dell’atleta statunitense Cole Walsh, seguito dal connazionale Tray Oates. Entrambi chiudono a quota 5,63, ma la vittoria va a Walsh per via del suo percorso netto nei salti precedenti. In terza posizione l’italiano Simone Bertelli (5,53). Le atlete arrivano invece a 4,63.

La gara

La serata si apre con un ottimo salto per Mattia Beda: un 5,10 che vale il suo primato personale. Lo stesso fa l’altro junior in gara, Jak Rovan. Si sale a 5,25 e Federico Biancoli realizza il suo record stagionale.

Il salto con l'asta sotto il campanile di Chiari - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

A questa misura iniziano le prime eliminazioni: salutano Beda, Hiett, Rizos e Rovan. Si screma il numero degli atleti in gara anche a 5,40, una misura troppo alta per Bonanni, Biancoli e Carson Waters. Un’eliminazione, quella dell’atleta Usa, che fa rumore, visto che era tra i favoriti alla vigilia. Ci si alza di 13 centimetri, con sei atleti in gara. Ma i 5,53 sono un ostacolo troppo alto per lo spagnolo Jan Luis Bravo e per il croato Ivan Seric.

Il podio maschile

Il podio se lo giocano in quattro a 5,63. Come da pronostico ci sono gli statunitensi Cole Walsh e Tray Oates, l’arabo Hussain Al Hizam; l’outsider di serata è l’azzurro Simone Bertelli. Primo tentativo senza successo per gli ultimi due; saltano invece senza problemi gli americani.

L’atleta dell’Arabia Saudita e quello italiano sbagliano anche il secondo tentativo: Al Hizam sceglie di passare e di giocarsela a 5,73, mentre Simone Bertelli riprova a 5,63 ma senza successo. Il salto dell’atleta arabo però non riesce: per lui arriva il quarto posto, mentre Simone Bertelli è sul terzo gradino del podio (entrambi chiudono a 5,53, ma l’italiano ha saltato senza errori la misura).

L’edizione 2024 del Salto con l’asta in piazza diventa dunque un affare a due e tutto a stelle e strisce tra Cole Walsh e Tray Oates. La sfida è a 5,73: Cole Walsh sbaglia il suo primo tentativo, così come Tray Oates. Il duello dunque prosegue: Walsh sbaglia ancora, lo stesso fa il suo connazionale. La gara si decide dunque dopo un doppio errore dei due protagonisti di serata: Cole Walsh sbaglia ancora, Tray Oates ha il proprio destino tra le mani e deve necessariamente andare oltre l’asticella per vincere la gara. Oates però non riesce nell’impresa: vince Walsh con 5,63.

Cole Walsh esulta dopo la vittoria - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Il risultato è identico a quello di Oates, tuttavia quest’ultimo ha commesso complessivamente un errore in più in gara rispetto al connazionale che si è aggiudicato la competizione.

La gara femminile

Il podio delle altlete ha visto in testa a pari merito Elisa Molinarolo delle Fiamme Oro e Holly Bradshaw dal Regno Unito, che hanno saltato 4,63 metri.

Terza classificata la primatista italiana Roberta Bruni, dell’Arma dei Carabinieri (con 4,53).