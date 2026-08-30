A Chiari torna il Palio delle Quadre tra tradizione, spettacolo e sport

Il 48esimo Palio delle Quadre è pronto ad animare Chiari e tutto l’Ovest Bresciano. Il clou, con la corsa a perdifiato per circa un chilometro e mezzo, sarà sabato 12 settembre, ma per tutta la settimana precedente la cittadina sarà attraversata da decine di iniziative sportive, culturali, musicali ed enogastronomiche.
La gara
L’edizione 2026 è stata presentata ieri mattina nella Sala Repossi del municipio, alla presenza dei responsabili delle quattro Quadre clarensi: gli azzurri di Cortezzano, i verdi di Marengo (vincitori nel 2025), i rossi di Villatico e i gialli di Zeveto. Assieme a loro la Giunta, sindaco Gabriele Zotti in testa. Tra i vari assessori anche quello allo Sport, Roberto Goffi, che delle Quadre è lo storico presentatore.
Verso le Quadre vere e proprie, già oggi e domani ci sarà il gustoso antipasto tra buona cucina, musica e balli della 55esima Sagra di San Giovanni, nell’omonima area attrezzata di via Per Rudiano. Da lunedì e per tutta la settimana i commercianti saranno impegnati a impreziosire le loro vetrine per il concorso di allestimento voluto dal Comune, con la premiazione degli allestimenti più originali nella serata di sabato 12 settembre.
Le altre iniziative
Sette giorni prima, sabato 5, in piazza Zanardelli la presentazione di tutte le realtà sportive clarensi, seguita dalla «Notte delle hit». Sempre piazza Zanardelli ospiterà le gare internazionali di salto con l’asta femminile (lunedì 7) e maschile (martedì 8), grazie all'impegno dell’Atletica Libertas 64 di Chiari. Mercoledì 9, invece, per chi ha più di 16 anni, balli e festa con «Villa Vibes on tour», il fortunato format estivo che da giugno riempie ogni settimana Villa Mazzotti tra dj set e tanto divertimento.
Giovedì 10 si torna a parlare di sport, con il Cai locale che ha in cantiere un’esibizione verticale, coinvolgendo le pareti della torre civica; venerdì saranno le atlete della Ritmica Chiari a prendersi il palcoscenico del centro storico, mentre ogni Quadra, nel proprio angolo di centro storico, organizza ogni sera della settimana balli, buon cibo, musica e animazione. Sabato 12, infine, la serata principe, aperta dalla sfilata storica in costume.
Alle 20.30 lo spettacolo, affidato al regista Massimiliano Bozzoni, dedicato a «San Bernardino nelle pieghe del tempo», con una dedica particolare al clarense don Silvio Galli, per il quale è in essere in corso il processo di beatificazione. Attorno alle 22 la corsa vera e propria; pochi minuti con l’adrenalina a mille per capire quale Quadra, per un anno intero, potrà portarsi a casa il prezioso Palio, simbolo di supremazia cittadina.