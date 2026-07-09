Atletica, Meeting della Leonessa: anche Pernici tra i big in gara sabato

Ai blocchi di partenza ci sarà anche colui che, non più tardi di una settimana fa, ha riscritto la storia fermando il cronometro su un tempo che resisteva dal ’73, e poi atlete e atleti di livello internazionale, detentori di primati e titoli, pronti a far brillare la manifestazione e di riflesso la nostra città a suon di prestazioni. È un sesto Meeting della Leonessa-decimo Memorial Davide Boroni che si annuncia pirotecnico, di altissima qualità quello che sabato, alle18, prenderà il via al Gabre Gabric di Sanpolino.
Il più atteso
Sulla pista di atletica leggera di via Don Barberis 9 sono infatti attesi i migliori nomi del panorama attuale, con capofila la punta di diamante bresciana Francesco Pernici, fresco nuovo detentore del record italiano sugli 800 metri, che correrà nei 400 metri. «Quando leggo i nomi di chi ci sarà, ancora non mi pare vero di averli al nostro Meeting – ha ammesso il presidente di Fidal Brescia Rolando Perri, in sede di presentazione, affiancato da Roberto Boroni dell’Unione Atletica Valtrompia, dal consigliere nazionale Fidal Maurizio Affò, da Mariachiara Pellegrini di Banca Valsabbina e dall’assessore comunale Valter Muchetti – è un grande orgoglio. Quando si costruisce qualcosa, questo funziona se tutto il gruppo va nella stessa direzione: dalla squadra che lavora da mesi a partner e sponsor, come Banca Valsabbina, al nostro fianco da 6 anni, fino ai nuovi».
Il programma
Tutti insieme nel proporre una manifestazione sempre più consolidata, che piace, prova ne sono i pettorali al via. Il programma prevede gare a inviti e con minimo di partecipazione per sette specialità maschili (100, 200, 400, 800, 3000 m, alto e lungo) e altrettante femminili (100, 200, 400, 800 metri, salto triplo, lancio del martello e del disco).
Detto dei 400, che oltre al talento di Niardo, vedranno gareggiare anche Edoardo Scotti, campione e primatista italiano, e tra gli altri Pico e Pivotto, su analoga distanza nel femminile sono Favalli, Florusso, Lokudo, Marchiando e Olivieri le più attese. Sempre in campo femminile negli 800 tra le atlete iscritte ci sono Serena Troiani e Kaba Fanta Formaini Marioni solo per citarne alcune, mentre tra gli uomini c’è grande fermento per una gara che promette nuovi personali.
«Di primissimo piano sono anche le partecipanti al lancio del disco che, di fatto, si propone come sorta di antipasto del Campionato italiano assoluto: dalla dieci volte campionessa nonché primatista Daisy Osakue, a Conte, Strumillo, Villa e Fontana. Stellare poi il salto in alto maschile, con Stornati, Lando, Fabregas e Luiu». Spazio poi anche al giovanile, con i 100 metri cadetti e cadette. Ad assegnare il Memorial Boroni saranno le prove di lungo uomini e triplo donne.
nadia lonati