Asta in Piazza: Emig firma la doppietta a Chiari, podio tutto francese

Doppietta servita. Un anno dopo, Robin Emig si prende ancora Chiari e mette la propria firma anche sulla quarantesima edizione dell’Asta in Piazza, la storica manifestazione organizzata dall’Atletica Chiari che apre il quarantottesimo Palio delle Quadre della cittadina.
Dominio
Il francese si conferma campione in piazza Zanardelli superando 5.75 e completando una serata dominata dalla Francia, capace di monopolizzare l’intero podio. Alle spalle di Emig chiude infatti Ethan Cormont, mentre sul terzo gradino sale Mathieu Collet. Una supremazia transalpina nella quale riesce però a inserirsi un bagliore tricolore. A regalarlo è Riccardo Befani, classe 2006 e grande sorpresa della serata, che chiude al quarto posto volando fino a 5.55. Una misura che vale soprattutto il nuovo primato personale, migliorato addirittura di venti centimetri in una sola sera. «È una serata magica – racconta euforico Befani al termine della gara – anche perché questa sera (ieri sera, ndr) ho superato il personale di mio papà».
Passione
Un risultato che rende ancora più speciale una notte vissuta davanti a una piazza Zanardelli gremita in ogni ordine di posto. Tutti gli occhi, però, erano puntati soprattutto su Renaud Lavillenie. Il campione olimpico di Londra 2012, ex primatista mondiale e tredicesimo, alla soglia dei 40 anni, nel ranking mondiale non ha tradito le attese sul piano dello spettacolo, accompagnato e acclamato dal pubblico clarense a ogni rincorsa.
Il francese chiude al quinto posto con 5.55, ma soprattutto lascia Chiari con una promessa: «I sogni continuano sempre. Mi sento ancora giovane e voglio continuare a competere». Sesta posizione per lo svizzero Justin Fournier, che con 5.45 arriva a un passo dal proprio primato personale. A completare la gara sono i due giovani italiani Mattia Beda e Giovanni Carnelos. Per quest’ultimo c’è comunque un motivo importante per sorridere, grazie al 4.90 che gli permette di ritoccare di otto centimetri il proprio personale.
Bilancio
Cala così il sipario sulla quarantesima edizione dell’Asta in Piazza. Due serate di grande atletica nel cuore di Chiari, aperte dal successo della svizzera Lea Bachmann nella gara femminile e chiuse dalla conferma di Robin Emig tra gli uomini. Quarant’anni consecutivi di salti e campioni che confermano ancora una volta il livello internazionale raggiunto dalla manifestazione clarense.