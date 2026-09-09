Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sportGDB+

Asta in Piazza: Emig firma la doppietta a Chiari, podio tutto francese

La 40esima edizione della manifestazione di atletica regala anche l’exploit dell’italiano Befani che chiude quarto. Tantissima gente ed entusiasmo per tutti i partecipanti
Francesco Venturini
SPORT ATLETICA CHIARI SALTO CON L'ASTA SALTO IN PIAZZA 2026 NELLA FOTO EMIG 08-09-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
Fotogallery
28 foto
Gli scatti dell'Asta in Piazza 2026 a Chiari

Doppietta servita. Un anno dopo, Robin Emig si prende ancora Chiari e mette la propria firma anche sulla quarantesima edizione dell’Asta in Piazza, la storica manifestazione organizzata dall’Atletica Chiari che apre il quarantottesimo Palio delle Quadre della cittadina.

Dominio

Il francese si conferma campione in piazza Zanardelli superando 5.75 e completando una serata dominata dalla Francia, capace di monopolizzare l’intero podio.  Alle spalle di Emig chiude infatti Ethan Cormont, mentre sul terzo gradino sale Mathieu Collet. Una supremazia transalpina nella quale riesce però a inserirsi un bagliore tricolore. A regalarlo è Riccardo Befani, classe 2006 e grande sorpresa della serata, che chiude al quarto posto volando fino a 5.55. Una misura che vale soprattutto il nuovo primato personale, migliorato addirittura di venti centimetri in una sola sera.  «È una serata magica – racconta euforico Befani al termine della gara – anche perché questa sera (ieri sera, ndr) ho superato il personale di mio papà».

Passione

Un risultato che rende ancora più speciale una notte vissuta davanti a una piazza Zanardelli gremita in ogni ordine di posto. Tutti gli occhi, però, erano puntati soprattutto su Renaud Lavillenie. Il campione olimpico di Londra 2012, ex primatista mondiale e tredicesimo, alla soglia dei 40 anni, nel ranking mondiale non ha tradito le attese sul piano dello spettacolo, accompagnato e acclamato dal pubblico clarense a ogni rincorsa.

Il francese chiude al quinto posto con 5.55, ma soprattutto lascia Chiari con una promessa: «I sogni continuano sempre. Mi sento ancora giovane e voglio continuare a competere». Sesta posizione per lo svizzero Justin Fournier, che con 5.45 arriva a un passo dal proprio primato personale. A completare la gara sono i due giovani italiani Mattia Beda e Giovanni Carnelos. Per quest’ultimo c’è comunque un motivo importante per sorridere, grazie al 4.90 che gli permette di ritoccare di otto centimetri il proprio personale.

Bilancio

Cala così il sipario sulla quarantesima edizione dell’Asta in Piazza. Due serate di grande atletica nel cuore di Chiari, aperte dal successo della svizzera Lea Bachmann nella gara femminile e chiuse dalla conferma di Robin Emig tra gli uomini. Quarant’anni consecutivi di salti e campioni che confermano ancora una volta il livello internazionale raggiunto dalla manifestazione clarense.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
AtleticaChiariemigAsta in PiazzaChiari

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoDomani Lavoro 2026: la sfida di Brescia è attrarre il futuroDomani Lavoro 2026: la sfida di Brescia è attrarre il futuro

Dal 5 al 7 novembre al Brixia Forum torna l’evento per imprese, candidati e formazione, con focus su IA, nuove professioni e imprenditorialità

Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA