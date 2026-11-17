«Io posso». Allenare in Iran e in Pakistan. Ma anche in Tunisia. Dopo aver guidato per sei anni la Nazionale di volley sorde (e ancor prima la squadra sempre di volley sordi dell’istituto Pavoni di Brescia). Quella di Alessandra Campedelli è la storia ricca – umanamente e sportivamente – di un’allenatrice di pallavolo che un po’ involontariamente e un po’ per le cose e i casi della vita si è ritrovata a declinare la sua professione verso l’inclusione e l’abbattimento «di barriere di tutti i tipi, da quelle comunicative a quelle di genere».
«Io posso. Un’allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan» è il titolo del libro che verrà presentato venerdì alle 20.45 alla biblioteca comunale di Sirmione nell’ambito della rassegna «Equilibri». Modera il giornalista Franco Bragagna che ha anche curato la prefazione dello scritto di Campedelli che, nero su bianco, ha tradotto esperienze ed emozioni vissute sulla propria pelle e contrastanti, in Paesi culturalmente molto complessi sotto ogni punto di vista e in particolare per le donne.
Le grandi difficoltà
«È stato tutto complicato, ma a ogni modo rifarei e rivivrei tutto: solo magari con una consapevolezza diversa. Quando accettai certi incarichi lo feci con una certa ingenuità. Diciamo che me l’ero fatta raccontare molto bene salvo poi ritrovarmi di fronte a una realtà molto diversa rispetto a quella che mi era stata dipinta».
Campedelli, classe 1974, è originaria di Rovereto, ma in qualche modo è bresciana d’adozione: «Per via della mia passione sportiva. Praticavo l’hockey su prato e per quattro anni ho giocato al Cus Brescia. Vivevo proprio a Brescia e facevo la pendolare con Verona dove studiavo».
L’hockey: «Mi ha dato la possibilità di viaggiare molto e quando si viaggia si entra continuamente in contatto con persone e culture sempre nuove e diverse che consentono di avere una certa apertura mentale e di coltivare la curiosità. Ma la scintilla vera, quella che mi ha portato a dedicarmi in un certo modo e in una certa maniera allo sport fu l’ascoltare Nelson Mandela in tv affermare che "lo sport ha il potere di cambiare il mondo". Fu come una folgorazione».
Un’ispirazione che si è combinata con la vita di Alessandra: «Mi figlio Riccardo nel 2000 a soli 4 mesi rimase sordo. Quando aveva 11-12 anni si sentiva in qualche modo escluso così mi avvicinai alla federazione volley sordi per metterlo in contatto con ragazzi che potevano condividere con lui determinate sensazioni e da lì ebbi poi delle opportunità anche per me diventando allenatrice».
Poi il salto: «In Italia non ebbi opportunità, uscì l’opzione Iran per allenare la Nazionale femminile di volley. Le differenze di genere si toccavano con mano tutti i giorni: i maschi, a 200 metri da noi si allenavano con tutti i comfort, noi a temperature altissime e senza aria condizionata. Questo è solo un piccolissimo esempio. Quando ero là scoppiarono poi le proteste per la morte di Mahsa Amini, fu un periodo complicatissimo e che vissi non senza paura: non potevo nemmeno rientrare in Italia. Non rimasi e alla prima possibilità di tornare lo feci, mio malgrado, senza nemmeno salutare le ragazze: non potevo non prendere le distanze dal governo. Andai in Iran convinta di poter cambiare qualcosa, ma non fu così: anche la mia chiamata fu solo propaganda, ma lo capii dopo».
Il passaggio in Tunisia
In Pakistan: «Qualcosa penso di aver seminato, ma capii che non si poteva partire dalla creazione dal nulla di una Nazionale per promuovere lo sport femminile. Occorreva partire dalle scuole. Un segno credo di averlo lasciato». Da poco si è conclusa invece l’esperienza in Tunisia: «Anche in questo caso esperienza difficile: non c’è una grande tolleranza nei confronti delle donne e su di me in particolare c’erano dei pregiudizi come se fossi un’allenatrice meno...allenatrice per via delle mie esperienze con ragazzi e ragazze sorde».
E in Italia come va con le barriere di genere? «Ovviamente niente di paragonabile con quanto ho vissuto: da noi però, sebbene in maniera sottile, di barriere ancora ce ne sono. Non so se per esempio, in generale, le quote rosa abbiano fatto più bene o male. A parte questo, parlando di sporte di volley: tra maschile e femminile non c’è una sola allenatrice donna. Non è un caso. Vero che siamo poche perché si sa che socialmente per le donne è sempre tutto più complicato per via del dover conciliare attività e impegni familiari, però elementi femminili sono presenti negli staff, ma – fateci caso – sempre il ruoli accudenti: c’è la fisioterapista, la dottoressa, la team manager...». Tanti aneddoti, tanti insegnamenti, tanta vita: «Io posso».