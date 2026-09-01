Valle Sabbia e Bassa insieme per l’autonomia dei giovani con disabilità

Valle Sabbia e Bassa Bresciana insieme per accompagnare i giovani con disabilità dalla scuola al lavoro e, soprattutto, verso un progetto di vita costruito sulle proprie aspirazioni. È questo l’obiettivo di Step, acronimo che sta per Strutturare traiettorie evolutive per progetti di vita, il nuovo progetto che per 36 mesi coinvolgerà i 47 Comuni degli Ambiti 9 Bassa Bresciana Centrale e 12 Valle Sabbia. Un’alleanza che punta a costruire un sistema più integrato e vicino alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie, mettendo in rete scuola, servizi, imprese e Terzo Settore.
Come funziona
Promosso dall’Azienda territoriale per i servizi alla persona – Ambito 9 Bassa bresciana centrale, in partenariato con Valle sabbia solidale – Ambito 12, Step è finanziato da Regione Lombardia attraverso il programma Fse+ 2021-2027.
Il progetto si rivolge agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e della formazione professionale, ma anche ai giovani fino a 34 anni. L’obiettivo non è limitarsi all’inserimento lavorativo, ma accompagnare ciascuno nella costruzione di un autentico progetto di vita, fondato su autonomia, autodeterminazione e piena partecipazione alla comunità. Tra gli aspetti più innovativi ci sono nuove figure professionali pensate per sostenere i diversi passaggi del percorso.
Gli educatori di plesso che favoriranno il collegamento tra scuola, servizi e mondo del lavoro; i coach che accompagneranno i giovani nella valorizzazione delle proprie competenze e sosterranno le famiglie nel passaggio all’età adulta. Gli specialisti per l’inclusione aziendale lavoreranno, invece, al fianco delle imprese per favorire ambienti di lavoro sempre più inclusivi.
I numeri
Nei tre anni sono previste numerose azioni concrete: otto percorsi formativi, 40 tirocini di inclusione lavorativa, quattro laboratori di pratica, sportelli di orientamento in sei istituti scolastici e almeno 18 iniziative informative nelle scuole. Sono inoltre previsti percorsi di formazione per i docenti, 30 coaching individuali, 30 coaching familiari, laboratori sull’autodeterminazione con modalità peer to peer e percorsi di accompagnamento per almeno 12 aziende del territorio. Un’attenzione particolare sarà riservata ai percorsi per l’orientamento (Pcto) affinché possano diventare un vero ponte verso il lavoro. L’esperienza scolastica dovrà così trasformarsi in un’occasione concreta per sperimentare competenze, conoscere il mondo produttivo e individuare possibili prospettive per il futuro.
La rete
«Step rappresenta un cambiamento di prospettiva nell’accompagnare le persone con disabilità verso l’età adulta e il lavoro – sottolinea Claudia Pedercini, direttrice dell’Azienda territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 –. Il valore del progetto risiede nella capacità di creare una rete stabile tra scuola, servizi, famiglie, imprese e territorio».
La rete coinvolge, tra gli altri, Valle Sabbia Solidale, Centro Studi Socialis, Co.Ge.S.S. Ets, La sorgente, Cfp Zanardelli, Elefanti Volani, Il gabbiano, Il gelso e Solco, insieme alla Comunità montana di Valle Sabbia, al Centro per l’impiego di Leno, agli istituti scolastici, alle associazioni, alle imprese e ai servizi socio-sanitari. Le prime attività prenderanno il via nei prossimi mesi. La sfida sarà trasformare la collaborazione tra i due Ambiti in un modello stabile, capace di offrire ai giovani opportunità concrete e di promuovere una cultura dell’inclusione fondata non sui limiti, ma sulle capacità e sulle possibilità di ciascuna persona.