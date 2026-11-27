È grande quanto un chicco di riso, viene inserito sotto la cute e contiene un codice di 15 cifre, non fa rumore, non si vede e non permette di seguire gli spostamenti dell’animale. Quando un cane o un gatto si perde, può diventare lo strumento decisivo per riportarlo alla propria famiglia: il microchip è molto più di una formalità burocratica, è una vera e propria carta d’identità elettronica che permette di riconoscere un animale e risalire a chi ne è responsabile.
Le regole
A richiamare l'attenzione su questo tema è Enpa Brescia, che ricorda come l’identificazione non sia una scelta facoltativa, ma un obbligo preciso, spesso ancora poco conosciuto, soprattutto quando si parla di gatti: in Lombardia, infatti, non riguarda soltanto i cani, poiché dal primo gennaio 2020 è stato esteso anche ai gatti nati, acquistati o adottati a partire da quella data. Per quelli già presenti nelle famiglie prima dell’entrata in vigore della disposizione, non è previsto un obbligo retroattivo, ma l’identificazione resta fortemente consigliata.
In cosa consiste
Ma come funziona esattamente? A spiegarlo è anche Ats Brescia, che definisce il microchip una sorta di carta d’identità elettronica. Si tratta di una piccola capsula biocompatibile, contenente un codice univoco di 15 cifre. Viene inserita sottocute, generalmente sul lato sinistro del collo da un medico veterinario accreditato, il codice viene poi registrato nell'Anagrafe degli animali d'affezione insieme ai dati dell’animale e del proprietario: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e posta elettronica.
C’è però un equivoco da chiarire ci ricorda Enpa Brescia: il microchip non è un Gps, non consente di localizzare l’animale in tempo reale né di seguirne gli spostamenti. La sua funzione è un’altra: quando un cane o un gatto viene ritrovato, un veterinario o un operatore autorizzato può leggerne il codice attraverso un apposito dispositivo e risalire ai riferimenti della famiglia. È proprio questo passaggio che può fare la differenza tra un animale che rimane senza identità e uno che può tornare rapidamente a casa.
Cambi di proprietari
Ma gli obblighi non finiscono con l’applicazione del dispositivo, come ricordano i volontari di Enpa Brescia: in caso di cambio di residenza, decesso o passaggio di proprietà, la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni, se invece l’animale viene smarrito o rubato, la segnalazione deve essere effettuata entro sette giorni. Proprio il passaggio di proprietà è uno degli aspetti sui quali Enpa invita a prestare particolare attenzione.
Quando un animale viene affidato a un’altra persona o a una nuova famiglia, non basta un accordo verbale: occorre aggiornare formalmente l’intestazione nell’anagrafe, altrimenti, nei registri continuerà a comparire il precedente proprietario, una situazione che può generare problemi anche sul piano delle responsabilità.
C’è un’altra attenzione che spesso viene trascurata: aggiornare i recapiti, avere un animale microchippato non è sufficiente se il numero di telefono registrato non è più attivo o l’indirizzo e-mail è cambiato. Ats Brescia raccomanda proprio di mantenere aggiornati questi dati, perché sono il collegamento diretto tra chi ritrova l'animale e la sua famiglia.
Identità riconoscibile
Il messaggio, dunque, è semplice: identificare un cane o un gatto significa assumersi una responsabilità che non si esaurisce con una visita dal veterinario, significa fare in modo che quell’animale abbia sempre un’identità riconoscibile e che, in caso di smarrimento, qualcuno possa sapere a chi restituirlo. Perché quel piccolo dispositivo sottopelle può diventare molto più di un codice: può essere il primo passo per ritrovare la strada di casa.