Cane o gatto smarrito? Le regole per ritrovarlo (anche grazie ai social)

Quando un cane scappa dal cancello, un gatto non torna a casa o un animale viene trovato per strada, la prima cosa che arriva è la paura. Insieme alla paura spesso anche la confusione: dove bisogna cercare? A chi bisogna telefonare? Come si può diffondere la notizia nel modo più efficace possibile? Per aiutare i proprietari a muoversi rapidamente, Enpa Brescia ha predisposto un vero e proprio vademecum e uno spazio dedicato agli animali persi e ritrovati, il gruppo Facebook «Persi e Trovati Enpa Brescia».
Collaborazione e tempestività
«La collaborazione e la tempestività sono fondamentali per riportarlo a casa» è il principio da cui parte l'iniziativa come racconta Paola Viviani, perché quando un animale si perde, il tempo può fare la differenza. La prima informazione da dare è il luogo, nell'appello bisogna indicare sempre con precisione dove l'animale è stato visto per l'ultima volta oppure dove è stato ritrovato. Non basta quindi scrivere genericamente «Brescia» o il nome del paese: più l'indicazione è precisa, più sarà facile per chi legge capire se si trova nella zona e può intervenire. Poi serve un recapito telefonico, anche questo è fondamentale: chi ha informazioni deve poter contattare direttamente la persona che sta cercando l'animale.
Enpa Brescia invita inoltre a scrivere l'appello in prima persona, una scelta semplice ma importante, perché permette a chi legge di mettersi immediatamente in contatto con il proprietario, senza intermediari e senza perdere tempo. «Pubblicare in prima persona permette a chi ha informazioni di contattarti subito, senza intermediari, accorciando drasticamente i tempi» spiega Viviani.
Naturalmente anche la fotografia può aiutare, una foto chiara dell'animale, insieme alle informazioni essenziali, rende l'appello più riconoscibile e facilita le segnalazioni.
Verifiche e regole
Ma c'è anche un'altra indicazione importante: aspettare la moderazione del post. «Nel gruppo gli annunci vengono verificati prima della pubblicazione, per garantire che siano realmente pertinenti allo scopo della pagina – continua la presidente - e proprio qui arrivano alcune regole che possono sembrare scontate, ma che diventano ancora più importanti quando una persona è preoccupata e cerca disperatamente il proprio animale. Nel gruppo non vengono accettate richieste di adozione, annunci relativi a territori fuori da Brescia e provincia, spam o pubblicità e soprattutto non servono giudizi o consigli non richiesti dai “tuttologi da tastiera”. Chi ha perso un animale sta già vivendo un momento di forte stress che non ha bisogno di giudizi o consigli non richiesti nei commenti».
L'obiettivo del gruppo è uno solo: «darsi un aiuto concreto». Un aspetto che può sembrare secondario, ma non lo è. Quando un animale scompare, infatti,i social possono diventare uno strumento prezioso per raggiungere rapidamente molte persone, ma soltanto se utilizzati nel modo giust o, un appello preciso, una fotografia, una zona ben indicata e un numero di telefono possono permettere a chi avvista l'animale di segnalare immediatamente la presenza.
Il gruppo vuole quindi diventare una rete tra proprietari, cittadini e volontari, mettendo in contatto chi cerca e chi può fornire una segnalazione. le regole valgono anche per chi trova un animale, anche in questo caso è importante indicare con precisione dove è stato trovato, lasciare un recapito e fornire tutte le informazioni utili per permettere al proprietario di riconoscerlo e contattare rapidamente chi lo ha trovato. Perché dietro ogni annuncio c'è una storia e, soprattutto, c’è qualcuno che sta aspettando di riabbracciare il proprio cane o il proprio gatto. Il messaggio di Enpa Brescia è quindi semplice: se un animale si perde, non bisogna perdere tempo. Bisogna attivarsi, condividere informazioni corrette e affidarsi a una rete che possa aiutare concretamente nella ricerca e dall'altra parte, chi vede un animale smarrito può fare la sua parte con una segnalazione precisa e tempestiva. A volte può bastare proprio quella.