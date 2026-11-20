Quando è stata recuperata, era una minuscola pallina di pelo nero con un occhio talmente gonfio da sembrare dieci volte più grande del normale. Un'immagine difficile da dimenticare, ma soprattutto una condizione che richiedeva cure immediate. Qualcuno, però, non si è fermato davanti a quell'aspetto e ha scelto di darle una possibilità. È così che comincia la storia di Gocciolina, una gattina che, nonostante tutto, non ha mai perso la voglia di vivere.
A raccontarla è Paola Viviani presidente di Enpa Brescia. «Gocciolina è stata recuperata da qualcuno che non ha avuto paura del suo aspetto. Era una piccola pallina di pelo nero con un occhio enorme, colpito da una gravissima infezione. Gli amici dell'Oasi di Verolanuova ci hanno contattato e, in quel momento, abbiamo potuto intervenire». La situazione era seria, la piccola è stata accompagnata d'urgenza dal dottor Crema, che ha avviato un percorso di cura lungo e impegnativo. Per oltre tre mesi la sua quotidianità è stata scandita da attenzioni continue: alimentazione speciale, controlli, antibiotici e un numero quasi incalcolabile di colliri.
La preoccupazione era che quell'occhio così compromesso potesse provocare conseguenze ancora più gravi, mettendo a rischio persino la sua vita. «È stata bravissima a sopportare tutto, nonostante le cure e le difficoltà, è sempre stata un uragano, con un entusiasmo e una vivacità incredibili», racconta Paola. Dopo più di tre mesi di trattamenti, finalmente l'occhio ha iniziato a ridursi. Un risultato importante, ma non sufficiente a risolvere definitivamente il problema.
La decisione, dolorosa ma necessaria, è stata presa: l'occhio dovrà essere asportato. In questi giorni Gocciolina sta affrontando gli ultimi accertamenti, c'è un'ulteriore difficoltà: presenta una forma di infiammazione cronica delle alte vie respiratorie, una condizione che aumenta i rischi legati all'anestesia. L'intervento richiederà quindi particolare attenzione e il coinvolgimento di più professionisti, nella stessa occasione verrà effettuata anche la sterilizzazione.
«Un po' di paura, sinceramente, c'è, ma ci affidiamo alle mani dei professionisti che in questi mesi ci sono stati vicini. La clinica ha fatto davvero i salti mortali per venirci incontro e contenere le spese, sono persone fantastiche, che si metteranno al tavolo per dare a Gocciolina la possibilità di vivere finalmente serena, senza altri farmaci». Tra intervento chirurgico e terapie, la spesa prevista è di circa 1.500 euro. Una cifra importante, soprattutto dopo i mesi di cure già affrontati. Per questo Enpa Brescia lancia un appello e chiede l'aiuto di chi vorrà contribuire. Anche il nome della gattina racconta qualcosa della sua storia. «L'abbiamo chiamata Gocciolina per tutte le gocce di collirio che ha dovuto mettere fin da piccolissima, goccia dopo goccia è diventata una panterina stupenda».
Adesso per lei si apre una nuova fase, con un intervento delicato da affrontare e la speranza di lasciarsi finalmente alle spalle mesi di sofferenza. Perdere un occhio non significherà perdere la propria bellezza né la propria voglia di vivere, al contrario, sarà il passo necessario per stare meglio. Gocciolina ha già dimostrato di essere una piccola combattente, ora ha bisogno anche della generosità delle persone: perché possa continuare a essere quell'uragano di energia che Paola e i volontari hanno imparato ad amare. La raccolta fondi sarà pubblicata nei prossimi giorni attraverso i canali di Enpa Brescia.