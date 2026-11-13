I cani arrivano in ospedale: in Poliambulanza la cura passa anche da una zampa

Non portano farmaci e non eseguono esami, ma possono contribuire a rendere meno difficile una giornata in ospedale. A volte basta una carezza, uno sguardo o una coda che si muove per interrompere, anche solo per qualche minuto, la routine di un ricovero. In Fondazione Poliambulanza gli amici a quattro zampe sono entrati in corsia e oggi fanno parte di un progetto che punta a trasformare la relazione con gli animali in un'opportunità di benessere e, in alcuni casi, in un vero e proprio intervento terapeutico.
L'iniziativa, avviata grazie all’associazione 6 luglio, è nata da un incontro tra professionisti e dalla volontà di portare l'esperienza degli interventi assistiti con animali anche all'interno dell'ambiente ospedaliero. Un percorso che si è progressivamente ampliato: oltre alla pediatria, i cani raggiungono l'oncologia medica e la geriatria, mentre sul territorio sono coinvolti i servizi di riabilitazione per bambini con disabilità e i consultori, con attività iniziate nell'ambito della logopedia e in prospettiva estese alla psicologia clinica.
«Abbiamo cominciato con l’ospedale, poi abbiamo sviluppato il progetto anche sul territorio, dove stiamo effettuando una vera e propria terapia assistita con animali – racconta il dottor Nicolò Lepidi – l'obiettivo è dare un target terapeutico all'intervento, costruendo un percorso che risponda alle necessità della persona». La distinzione da fare è importante, non tutte le attività con i cani sono pet therapy: una visita in reparto può avere una finalità ludico-ricreativa e regalare un momento di serenità ai pazienti, ma un intervento terapeutico richiede un progetto specifico, obiettivi definiti e professionisti con competenze adeguate.
«In ospedale i pazienti possono avere l'occasione di incontrare i cani e vivere un momento di gioia, nella riabilitazione territoriale, invece, abbiamo scelto di sfruttare la relazione con l'animale per affiancare il lavoro terapeutico con i bambini con disabilità. I primi riscontri sono molto positivi e anche i genitori ci raccontano di risultati incoraggianti. Sarà però importante sviluppare studi scientifici per verificare e documentare questi benefici».
A sottolineare il valore del progetto è anche Elia Croce, direttore sociosanitario della Fondazione Poliambulanza, che racconta il lavoro necessario per rendere possibile l'ingresso degli animali in un ambiente delicato come quello ospedaliero. «È stato un percorso lungo, che ha richiesto un'attenta preparazione sia sotto il profilo normativo sia per quanto riguarda il coinvolgimento dell'ospedale e dei servizi territoriali. Abbiamo studiato i percorsi e predisposto procedure specifiche per garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie».
Ma il significato dell'iniziativa va oltre l'aspetto organizzativo. «Sta emergendo un concetto nuovo di prestazione sociale: non soltanto quella farmacologica o l'esame strumentale, ma anche il contatto con l'animale. Il benessere, la serenità e la qualità della vita possono passare anche attraverso questa relazione. Per questo abbiamo voluto portare il progetto in contesti particolarmente delicati come la pediatria, l'oncologia e la geriatria». La presenza dei cani non è naturalmente indiscriminata, ogni accesso viene valutato dal personale sanitario in base alle condizioni cliniche dei pazienti. Le persone immunocompromesse, per esempio, vengono escluse dagli interventi per ragioni precauzionali, sono inoltre previste procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti dopo ogni attività, insieme a controlli veterinari e comportamentali sugli animali. Dietro ogni incontro c'è anche un lavoro di preparazione.
«I cani devono avere innanzitutto una predisposizione alla relazione con le persone – spiega Sara Novali dell'associazione Zampa con me – non esisterebbe un intervento efficace se l'animale non avesse il desiderio di interagire con l'uomo. Vengono selezionati e preparati, con un percorso che comprende controlli veterinari e verifiche comportamentali ripetute nel tempo». Alcune razze, come golden retriever e labrador, possono avere caratteristiche particolarmente favorevoli, ma non è una questione di pedigree: anche un meticcio può essere adatto, se possiede le giuste caratteristiche individuali.
L'esperienza dell'associazione nasce da una storia personale, quella di Brooklyn, labrador di 10 anni, protagonista a Teletutto Racconta assieme a Sissy, una Golden Retriever e Dada una barboncina. «Tutto è partito da Brooklyn, nel 2020, quando ero educatrice cinofila, ho deciso di specializzarmi in questo ambito, da allora abbiamo costruito un percorso che ci porta a lavorare in contesti molto diversi: dagli asili nido alle scuole, dai centri diurni alle case di riposo, fino ai servizi dedicati alle persone con disabilità, oggi finalmente siamo anche entrati nelle corsie ospedaliere». I cani sono abituati a frequentare ambienti differenti e vengono accompagnati attraverso routine e attività che consentono loro di affrontare ogni esperienza con serenità. E c'è un aspetto che ha sorpreso anche chi ha promosso il progetto: la risposta degli operatori sanitari. «Non mi aspettavo un'accoglienza così entusiasta da parte dei colleghi – racconta il dottor Lepidi – ogni volta mi chiedono quando torneranno i cani, è stato davvero bello vedere quanto questa presenza sia apprezzata anche da chi lavora in ospedale».
Perché la relazione con un animale può superare diffidenze e paure, Sara racconta di persone inizialmente restie a partecipare agli incontri e che, al termine di un ciclo di attività, chiedono di poter continuare. È il segno di un legame che si costruisce poco alla volta e che può lasciare qualcosa anche quando il cane torna a casa. Sissi, Dada e Brooklyn, insieme agli altri compagni di lavoro, hanno così trovato un nuovo luogo in cui essere utili. Non sostituiscono le cure e non promettono miracoli, ma portano nelle corsie qualcosa che spesso rischia di passare in secondo piano: la relazione, l'ascolto e il valore di un momento di serenità.