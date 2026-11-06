Lapo, Luna e Pilar e i cani che aspettano una casa: l’appello di Atar

E se il prossimo cane a entrare nella vostra vita fosse proprio uno di loro? Lapo, Lucky, Luna, Lola, Lucia e Pilar hanno caratteri ed età diverse, ma condividono un'attesa: incontrare qualcuno disposto a sceglierli. C'è chi cerca una casa dopo aver trascorso troppo tempo in un box, chi ha imparato da poco a fidarsi delle persone e chi, arrivato alla terza età, spera ancora di conoscere il calore di una famiglia. Sono alcuni degli ospiti dell'Atar, che oggi vogliamo far conoscere attraverso le loro fotografie e le parole del presidente Flavio Fisogni che ci accompagna alla scoperta di questi amici a quattro zampe e lancia un appello a chi potrebbe decidere di accoglierli. «Vorremmo riuscire a far conoscere questi cani al maggior numero possibile di persone, spesso chi cerca un animale da adottare pensa al cucciolo, ma ci sono tanti cani adulti, anche anziani, che hanno un enorme bisogno di trovare una famiglia. Hanno storie diverse, ma tutti meritano di conoscere l'affetto e la tranquillità di una casa».
Lapo
Il primo incontro è con Lapo, un segugio di sette anni, lui è stato lasciato da un cacciatore e ha dovuto imparare a conoscere una realtà diversa da quella a cui era abituato. Come accade spesso ai cani che provengono dal mondo della caccia, il contatto affettuoso con le persone non è sempre stato parte della sua quotidianità. Eppure, Lapo ha dimostrato di avere una grande capacità di fidarsi e di lasciarsi andare alle coccole. «Lapo è un cane davvero buono, ama moltissimo stare con i volontari e ricevere le loro attenzioni. Va d'accordo con tutti gli altri cani, non abbaia mai e quando arriva qualcuno lo accoglie con un entusiasmo contagioso. È uno di quei cani che ti conquista con la sua semplicità, vorremmo che qualcuno gli desse finalmente la possibilità di vivere in famiglia e di ricevere tutto l'amore che merita».
Lola, Lucia e Pilar
La storia di Lola, Lucia e Pilar è invece quella di tre cagnoline anziane, tutte intorno ai 14 anni, che hanno ancora bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro. Sono state tolte da una situazione di cattiva gestione e oggi cercano una famiglia che possa offrire loro serenità e attenzioni. Tre nonnine che non chiedono grandi cose, ma soltanto un ambiente tranquillo, una cuccia comoda e la presenza di persone capaci di voler loro bene. «Quando si parla di adozioni, l'età non dovrebbe essere un limite, anche un cane anziano può diventare un compagno straordinario. Lola, Lucia e Pilar sono dolci e affettuose e meritano di trascorrere serenamente gli anni che hanno davanti. Sarebbe bello che qualcuno decidesse di aprire la propria casa anche a loro».
Lucky
Poi c'è Lucky, un breton di cinque anni, considerato non adatto alla caccia, è arrivato all’Atar insieme al fratellino Zorro, che ha trovato una famiglia praticamente subito. Per Lucky, invece, la ricerca continua e il tempo trascorso in attesa di un'adozione pesa ancora di più se si pensa alla vita che ha conosciuto fino a oggi: un'esistenza trascorsa in un box, senza poter sperimentare davvero la quotidianità di una famiglia.
«Lucky è un cane bello, buono e bravo. Nelle fotografie si vede esattamente com'è: un cagnolino che ha tanto da dare. È arrivato insieme a Zorro e siamo stati felicissimi quando il fratellino è stato adottato, ma naturalmente ci piacerebbe che anche per lui arrivasse presto la stessa opportunità. Non ha mai avuto una vita dignitosa, è sempre stato in box, adesso sarebbe davvero il momento che qualcuno si innamorasse di lui».
Luna
C'è infine Luna, una giovane segugia di appena due anni. La sua storia racconta quanto possa essere importante la pazienza nel recuperare la fiducia di un animale che non ha conosciuto soltanto esperienze positive con gli esseri umani. All'inizio avvicinarsi a lei non era semplice: ha avuto bisogno di tempo per capire che una mano tesa poteva significare una carezza e non qualcosa da temere. Poco alla volta, però, qualcosa è cambiato, oggi Luna cerca e apprezza quell'affetto che le è mancato per tanto tempo. «Ci ha messo un po' a capire che avvicinarsi a una persona significava ricevere amore e non cattiveria. Adesso le coccole le piacciono moltissimo, è buona, dolce, affettuosa e tranquilla. È una cagnolina che ha bisogno di una famiglia capace di rispettare i suoi tempi, ma è pronta a lasciarsi amare».
Lapo, Lola, Lucia, Pilar, Lucky e Luna sono alcuni dei cani che aspettano una possibilità, dietro ciascuno di loro c'è una storia diversa, ma anche una grande capacità di dare affetto. Non sempre è necessario scegliere un cucciolo per costruire un legame speciale: anche un cane adulto o anziano può diventare un compagno di vita prezioso. E, in molti casi, proprio chi ha conosciuto l'abbandono sa apprezzare ancora di più la sicurezza di una casa e la presenza di qualcuno che non lo lasci più solo.
«Il nostro desiderio è che queste fotografie non siano soltanto immagini da guardare e poi dimenticare. Ci piacerebbe che diventassero l'occasione per un incontro, per una conoscenza, magari per un'adozione. Chiediamo a tutti di aiutarci a condividere questo appello, non è detto che il cane giusto per noi sia quello che avevamo immaginato: a volte basta incontrarlo per capire che è proprio lui». L'invito è a guardare con attenzione le fotografie, leggere le storie e, per chi sente di poter accogliere uno di questi animali, chiedere informazioni e fissare un incontro. Perché dietro una fotografia c'è un cane vero, con il suo carattere, le sue abitudini e il suo bisogno di affetto.
Per informazioni e appuntamenti per le adozioni è possibile telefonare al numero 3488926600 dalle 14 alle 18.