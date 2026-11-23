«Questa norma è assolutamente demagogica ed è insensata dal punto di vista pedagogico e scientifico». Giorgio Riva, vicepresidente dell’Associazione italiana editori, presidente del Gruppo educativo dell’Aie e amministratore delegato del Gruppo Editoriale La Scuola, non fa sconti all’emendamento al Dl Scuola, che prevede che la versione digitale dei libri di testo costi almeno il 50 per cento in meno di quella cartacea.
Riva, perché siete contrari?
Le dichiarazioni degli esponenti del governo fanno capire che cosa rappresenta questa proposta. È una misura da campagna elettorale che non tiene conto degli interessi delle famiglie. La prima questione che poniamo è di carattere pedagogico e scientifico. Molte ricerche indicano che la comprensione di un testo è maggiore quando si legge su carta. Svezia e Norvegia sono state all’avanguardia nell’uso del digitale a scuola e ora stanno rivedendo quelle scelte alla luce dei risultati di apprendimento.
Il ministro norvegese della Digitalizzazione, Torgeir Micaelsen, ha detto di recente all’Agence France-Presse che gli schermi potrebbero essere entrati troppo in fretta nelle scuole, quando ancora si sapeva poco dei loro effetti e di come usarli nella didattica. Anche da un’indagine tra gli insegnanti emerge che il libro a stampa resta uno strumento fondamentale sia per la didattica in classe sia per lo studio individuale.
Ma carta e digitale convivono già nella scuola?
Sì. Il decreto ministeriale del 2013 prevede già, tra le formule di adozione, quella che affianca al volume a stampa l’e-book e i contenuti digitali integrativi. Oggi ci sono circa 5 milioni di contenuti didattici digitali a disposizione degli studenti e il 97 per cento dei libri di testo è in versione mista. Non si capisce come la nuova misura si inserisca in una formula che comprende già questi tre elementi.
Per le famiglie il caro-libri si aggiunge al carovita. Un e-book a metà prezzo non potrebbe alleggerire sia la spesa sia il peso dello zaino?
Per studiare su un e-book bisogna avere un tablet o un computer. Se una famiglia ha a disposizione soltanto uno smartphone, come fa lo studente a usarlo in classe, dove è vietato? Lo stesso governo insiste sulla scrittura a mano. Anche la stampa delle pagine, entro il limite del 15 per cento previsto dall’emendamento, è a carico della famiglia. È giusto che il governo si preoccupi dei costi dell’istruzione. Per aiutare le famiglie si può intervenire con una detrazione fiscale per i libri della scuola secondaria e con il fondo per il diritto allo studio per le famiglie incapienti.
Quel fondo, invece, il prossimo anno passerebbe da 139 a 100 milioni di euro. Il peso degli zaini è un problema reale. Ne ho parlato proprio due settimane fa con il ministro Valditara. Stavamo ragionando su come ridurlo tenendo conto dei contenuti che devono restare nei libri e dei materiali che gli insegnanti devono avere a disposizione. Dimezzare il prezzo dell’e-book non risolve il problema dello zaino.
Che effetto avrebbe la misura sugli editori?
Si interviene per legge sui prezzi di un settore in cui lavorano 30 mila persone, senza un confronto con chi produce i libri. E lo si fa senza chiarire come la misura si applicherebbe a un mercato in cui gran parte dei manuali comprende già la versione digitale..
All’interno della maggioranza Forza Italia si oppone all’emendamento. Come legge questa presa di posizione?
Per fortuna c’è una forza della maggioranza che si oppone. La proposta è costruita attorno a un messaggio molto semplicistico che deve colpire il pubblico che ricorderà solo lo sconto del 50 per cento.
Qual è oggi lo stato di salute dell’editoria scolastica?
Il mercato ha perso il 2,2 per cento lo scorso anno e registra un segno meno anche quest’anno. C’è poi il mercato dell’usato, che vale 350 milioni di euro e incide sulle vendite di libri nuovi. Nel frattempo sono cresciuti i costi industriali, l’inflazione veleggia attorno al 5%, mentre la spesa media per famiglia per i libri di testo è calata dell’1,6%. Gli editori hanno fatto il possibile per contenere gli aumenti dei prezzi dei libri di testo.