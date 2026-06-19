Maturità, seconda prova: al Classico per Latino un brano di Quintiliano

Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527mila maturandi, 9.500 nella provincia di Brescia. Si è iniziato alle 8,30 e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio.
La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio.
Le discipline
Queste alcune delle discipline della prova: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing»; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Turismo»; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo«Costruzioni, Ambiente e Territorio».
Classico
Alla seconda prova scritta al Classico è uscito da tradurre un brano di Quintiliano. Il brano proposto è tratto dal libro dell'Institutio oratoria, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell'antichità. In questo passo l'autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore.
Scientifico
Allo scientifico invece uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo è uno studio di funzione. Tra gli anche altre situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone.