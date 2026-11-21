Il liceo Guido Carli di Brescia amplia la propria sede per far fronte alla crescita degli iscritti, passati da 116 a 298 in cinque anni, e inaugura due nuovi laboratori dedicati alla robotica e alle lingue. L'investimento negli spazi didattici si accompagna a quello per gli studenti: durante la cerimonia di sabato 21 novembre sono state assegnate 18 borse di studio per complessivi 80.250 euro e consegnati i diplomi a 53 ragazzi, cinque dei quali hanno concluso il percorso con il massimo dei voti.
Le borse di studio, assegnate per l'anno scolastico 2026/2027, rappresentano uno degli elementi centrali della collaborazione tra il liceo e il tessuto economico bresciano. Cinque sono destinate agli studenti delle classi prime, per un importo complessivo di 16.350 euro. A finanziare i riconoscimenti sono imprenditori e aziende del territorio, che contribuiscono a sostenere il percorso scolastico dei ragazzi.
«Le 18 borse di studio, per un valore complessivo di oltre 80mila euro, rappresentano un segnale concreto della fiducia che il mondo imprenditoriale continua a riporre nei giovani e nel loro potenziale» ha sottolineato Elisa Torchiani, presidente di Fondazione Aib. «Il rapporto tra scuola e impresa è un patrimonio per il nostro territorio e un investimento sul suo futuro».
La cerimonia
Alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessora regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, il presidente di Confindustria Brescia Paolo Streparava, il direttore generale Filippo Schittone, la direttrice generale di Fondazione Aib Cinzia Pollio e il preside Andrea Bernesco Làvore. «Viviamo una fase di grandi trasformazioni, in cui tecnologie, competenze e lavori cambiano con una rapidità straordinaria, ma sono convinto che a fare la differenza saranno sempre le persone» ha osservato Streparava, invitando i giovani a coltivare le proprie ambizioni e a contribuire con le loro idee allo sviluppo del territorio.
Durante la giornata sono stati consegnati anche i diplomi ai 53 studenti che hanno concluso il percorso liceale nell'anno scolastico 2025/2026. Cinque hanno raggiunto il massimo dei voti: due studentesse hanno ottenuto 100 e lode e altri tre studenti si sono diplomati con 100/100.
«Il nostro obiettivo non è soltanto accompagnare gli studenti verso il raggiungimento di risultati scolastici importanti, ma aiutarli a riconoscere e sviluppare le proprie capacità e i propri talenti» ha spiegato il preside Andrea Bernesco Làvore, evidenziando il ruolo dei docenti nell'accompagnamento individuale degli allievi.
Nuova ala
La cerimonia è stata anche l'occasione per inaugurare ufficialmente la nuova ala del liceo, realizzata per rispondere all'aumento degli iscritti e ampliare gli spazi destinati alla didattica. L'intervento ha permesso di ricavare due ampi laboratori, uno dedicato alla robotica e l'altro alle lingue. Il primo consentirà di potenziare le attività legate alle competenze scientifiche e digitali, mentre il secondo sarà destinato all'apprendimento linguistico, uno degli aspetti caratterizzanti dell'offerta formativa dell'istituto.
«I nuovi laboratori di robotica e lingue vanno proprio in questa direzione: mettere a disposizione dei giovani strumenti e ambienti adeguati per sviluppare competenze che saranno fondamentali nel loro futuro» ha dichiarato Cinzia Pollio. Fondato nel 2011 su iniziativa di Confindustria Brescia e gestito da Fondazione Aib, il Guido Carli è stato tra i primi tre istituti italiani a introdurre un percorso liceale quadriennale, attivato nell'anno scolastico 2012/2013 sulla base di un progetto approvato dal Ministero dell'Istruzione, anticipando la successiva sperimentazione nazionale.
Attualmente propone tre indirizzi, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate e Liceo delle Scienze Umane, articolati in cinque diverse curvature. Secondo i dati riportati dall'istituto, Eduscopio della Fondazione Agnelli lo colloca al primo posto tra i licei paritari di Brescia. La crescita degli iscritti è stata accompagnata anche dal potenziamento del corpo docente, passato da 20 a 32 insegnanti. L'ampliamento della sede consentirà ora di mettere a disposizione degli studenti nuovi ambienti per le attività laboratoriali, rafforzando un'offerta formativa che dedica particolare attenzione all'innovazione tecnologica e all'apertura internazionale.