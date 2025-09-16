Dote scuola di Regione Lombardia, domande al via dal 23 settembre

Libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica, mostre e spettacoli teatrali: sono solo alcuni degli utilizzi della «Dote scuola–componente Merito», contributo concreto che Regione Lombardia mette a disposizione degli studenti più meritevoli.

Le risorse a disposizione per questa misura sono state portate a due milioni di euro e includono, fra l’altro, le spese di iscrizione e frequenza a Percorsi accademici o di Formazione superiore, in Italia o all’estero, o a Corsi formativi (EcdlL/Icdl, lingue straniere). Le domande per partecipare all’Avviso pubblico possono essere presentate dalle 12 del 23 settembre 2025 e fino alle 12 del 30 ottobre 2025. Qui tutte le informazioni per aderire.

L’assessore Tironi

«Regione Lombardia – spiega l’assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – ha stanziato due milioni di euro per premiare il merito degli studenti che hanno avuto un percorso di studi eccellente. Abbiamo ulteriormente elevato le risorse perché la nostra Regione vuole premiare i sacrifici di chi si è impegnato e ha conseguito ottimi risultati nel suo percorso di studi. Offriamo un sostegno concreto, molto apprezzato sia dagli studenti che dalle loro famiglie».

Chi può partecipare

Possono partecipare all’avviso pubblico gli studenti residenti in Lombardia al momento della domanda, che nell’anno scolastico e formativo 2024/2025 abbiano frequentato:

Classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado, conseguendo una valutazione media pari o superiore a 9

Classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado, conseguendo una valutazione di 100 e lode all’esame di Stato

Classi quarte del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp), conseguendo una valutazione finale di 100 all’esame di Diploma professionale.

Quanto vale

Il contributo è assegnato agli studenti meritevoli, indipendentemente dal valore Isee o da altri requisiti di reddito, e consiste in un buono virtuale del valore di:

500 euro per gli studenti delle classi terze e quarte che hanno conseguito la media finale delle votazioni pari o superiore a 9

1.500 euro per gli studenti delle classi quinte che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato;

1.500 euro per gli studenti IeFo che hanno conseguito una votazione di 100 agli esami di diploma professionale.

Sulla base dei dati riferiti alla scorsa edizione dell’Avviso pubblico, i potenziali beneficiari potrebbero essere 2.700 studenti.

Cosa acquistare

Con il contributo concesso possono esser acquistati: