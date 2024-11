Dote scuola Lombardia: apre il bando per richiedere i contributi

Apre il 5 novembre fino al prossimo 12 dicembre il bando di Regione Lombardia Dote scuola - componente buono scuola 2024-25.

Presupposto per l’accesso alla misura è un valore Isee, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a 40mila euro. Il contributo è destinato a supportare le famiglie nel pagamento delle spese legate alle attività curricolari, pertanto, non è destinato a spese straordinarie, per le attività extracurricolari e per vitto e alloggio. Il Buono scuola sarà indirizzato all’Istituzione scolastica di frequenza dello studente, per l’anno scolastico 2024/2025.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, previo accesso tramite Spid, Cie o Cns/Crs, dalle 12 del 5 novembre 2024 ed entro le 12 del 12 dicembre 2024.

In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste Floriano Massardi.

«Grazie al rinnovo di questa misura la nostra Regione continua a sostenere la spesa delle famiglie degli studenti lombardi, fino a 21 anni, che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione. Complimenti quindi a Regione Lombardia e all’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro per mantenere questa importante iniziativa, come molte altre in tema di scuola e istruzione, per aiutare le famiglie nel percorso scolastico dei propri figli» conclude Massardi.