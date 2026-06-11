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«Buy now, pay later», la trappola dello shopping a rate: il videopodcast

Il «Compra ora, paghi dopo» sembra una svolta per fare shopping senza ansie, ma tra micro-rate e acquisti impulsivi è un attimo perdere il controllo del conto. La nuova puntata della serie «I Soci Mktg»
In questo episodio si parla di «Buy now, pay later»
In questo episodio si parla di «Buy now, pay later»

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

Il Buy Now Pay Later sembra una svolta per fare shopping senza ansie, ma tra micro-rate e acquisti impulsivi è un attimo perdere il controllo del conto. In questo episodio scopriamo come funziona davvero il «compra ora e paghi dopo», perché saltare una scadenza può rovinarti i piani futuri e le regole d'oro per non finire in trappola.

Spoiler: se non puoi permettertelo subito, forse non ti serve davvero!

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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videopodcasteducazione finanziariaI Soci Mktgbuy now pay later
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