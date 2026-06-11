«Buy now, pay later», la trappola dello shopping a rate: il videopodcast
Il «Compra ora, paghi dopo» sembra una svolta per fare shopping senza ansie, ma tra micro-rate e acquisti impulsivi è un attimo perdere il controllo del conto. La nuova puntata della serie «I Soci Mktg»
In questo episodio si parla di «Buy now, pay later»
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Il Buy Now Pay Later sembra una svolta per fare shopping senza ansie, ma tra micro-rate e acquisti impulsivi è un attimo perdere il controllo del conto. In questo episodio scopriamo come funziona davvero il «compra ora e paghi dopo», perché saltare una scadenza può rovinarti i piani futuri e le regole d'oro per non finire in trappola.
Spoiler: se non puoi permettertelo subito, forse non ti serve davvero!