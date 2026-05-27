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Educazione finanziaria in classe: i videopodcast della 5ªB del Perlasca al GdB

I lavori realizzati dagli studenti della 5ªB dell’Istituto Perlasca di Vobarno saranno presentati venerdì 29 maggio alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia
Ragazze e ragazzi della 5ªB Grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno © www.giornaledibrescia.it
Ragazze e ragazzi della 5ªB Grafica dell’Istituto Perlasca di Vobarno © www.giornaledibrescia.it

L’educazione finanziaria è un dovere formativo per preparare gli adolescenti di oggi a diventare adulti consapevoli domani. Se i giovani stessi diventano protagonisti, imparando a comunicare ciò che hanno appreso, la sfida educativa si moltiplica.

Venerdì 29 maggio 2026 alle 17, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno presentati i videopodcast realizzati dalla 5ªB dell’Istituto Perlasca di Vobarno, sezione Grafico e Comunicazione, come parte di un progetto educativo innovativo.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Tema

Il progetto utilizza il linguaggio dei videopodcast per sviluppare competenze di educazione finanziaria, permettendo agli studenti di trasformare le conoscenze acquisite in contenuti comunicativi efficaci e condivisibili, unendo apprendimento e creatività.

Chi interviene

Parteciperanno gli studenti, gli insegnanti e i sostenitori del progetto.

Modera: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del Giornale di Brescia. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
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