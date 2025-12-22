Scuola parentale, la mamma: «Qui più spazio a bisogni, emozioni e natura»

Meno spese, più attenzione alle esigenze dei singoli alunni, comprese quelle emotive, valorizzazione del contatto con la natura. Sono queste alcune delle motivazioni che spingono i genitori a scegliere le scuole parentali per i propri figli.

Testimonianze

Tra loro c’è Paolo (nome di fantasia) che ha deciso di iscrivere suo figlio Marco all’asilo «La Libellula nel Bosco», in città, negli spazi dell’associazione culturale Idea Salute in via Giuseppe Bertoli 12, nel quartiere di San Polo.

«È una scuola che offre tanti progetti e di vario genere, dal teatro all’arte-terapia fino a lezioni di psicomotricità – racconta il papà –. Soprattutto, avendo pochi iscritti, riesce a rispondere ai bisogni di ognuno, seguendo al meglio chi ha una disabilità o chi soffre di disturbi dell’apprendimento. E questo fa sì che l’ambiente sia davvero inclusivo».

Lo sta sperimentando proprio suo figlio Marco, che ha una disabilità: «Qui gli insegnanti possono seguirlo con maggiore attenzione e tranquillità, senza il timore che rallenti l’intera classe».

Timori

«La scuola statale mi spaventa», dichiara invece Pamela, mamma single del piccolo Leonardo, iscritto anche lui alla «Libellula». «Non ho fiducia nel sistema scolastico – spiega –. Le classi sono sempre più numerose, gli insegnanti faticano a seguire gli alunni e non si sta al passo con i programmi del Ministero».

Tra le motivazioni che spingono a optare per una scuola parentale ci sono il contatto con la natura e un’alimentazione particolarmente curata e sana: «Imparare in mezzo al verde e mangiare prodotti non ultra processati porta dei vantaggi sul benessere psicofisico – conclude mamma Pamela –. Mio figlio torna a casa contento perché i suoi bisogni vengono ascoltati».