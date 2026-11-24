Un orgoglio per la scuola, una straordinaria gratificazione per lei. La professoressa Antonella Desiati, 48 anni, è «Teacher of the Year 2026». Un riconoscimento di prestigio, che premia l’impegno e la capacità di appassionare i suoi studenti all’innovazione. Doti che caratterizzano il lavoro della docente dell’istituto alberghiero Caterina de’ Medici di Gardone Riviera. A incoronarla insegnante dell’anno «Best Overall», ovvero vincitrice assoluta, è stata la Junior Achievement Young Enterprise Italy, organizzazione non profit che promuove l’educazione imprenditoriale e finanziaria nelle scuole e che fa parte della rete globale di Junior Achievement, attiva in oltre 120 Paesi.
La motivazione: «Per la brillante capacità di fondere visione accademica, innovazione tecnologica e vocazione territoriale, guidando gli allievi di un istituto alberghiero alla creazione dell’app Exploria. Selezionata tra i migliori educatori europei per l’intelligenza artificiale, rappresenta un modello esemplare di docente-mentore capace di trasmettere agli studenti il coraggio di intraprendere e trasformare l’eccellenza locale in successo globale».
Professoressa, che effetto le fa essere insegnante dell’anno?
La verità è che non ho ancora metabolizzato la cosa. Posso dire che amo insegnare e che sono immensamente felice per un premio che considero una gratificazione per quello che ho fatto nel tempo. Ho studiato tanto e continuo a farlo
Cosa insegna alla de’ Medici?
Diritto e tecniche amministrative, un adattamento per gli istituti alberghieri dell’economia aziendale, che comprende diverse discipline, dal marketing alla matematica finanziaria.
Qual è stato il suo percorso?
Mi sono laureata in economia e ho conseguito un dottorato in geografia economica. Ho insegnato nelle università della Puglia, da dove vengo, e della Basilicata. A Bari, grazie al bando pubblico Bollenti Spiriti, ho creato con un collega una società che si occupava di marketing territoriale e comunicazione.
All’attivo ha diverse pubblicazioni ed esperienze in Inghilterra e a Berlino, dove ha lavorato nel marketing. Prima di rispondere al telefono per questa intervista, ieri la prof.ssa Desiati stava tenendo un corso di formazione per docenti sull’intelligenza artificiale. Come è diventata esperta di questa materia?
Sono fortemente appassionata di tecnologia. Dal 27 al 30 ottobre ho partecipato a Podgorica, in Montenegro, al programma internazionale AI-Ready Educators – Training for Trainers. Eravamo 15 insegnanti scelti da Junior Achievement Montenegro insieme a JA Europe tra 100 candidature.
Come entra l’intelligenza artificiale nelle classi?
L’IA sta cambiando l’alfabetizzazione e la didattica. È molto importante che la scuola resti al passo. È uno strumento che bisogna insegnare a utilizzare in maniera etica. Di questo deve occuparsi la scuola.
La professoressa Desiati sarà proclamata Teacher of the Year 2026 il 3 dicembre al Maxxi di Roma. Intanto, all’istituto alberghiero è già al lavoro su un altro progetto ambizioso. Dopo Exploria, l’app per il turismo di prossimità sviluppata dalla 5C Accoglienza Turistica, diventata una startup e premiata per il miglior Business Plan d’Italia ai Campionati di Imprenditorialità JA Italia 2026, quest’anno la professoressa Desiati è al lavoro con la 5A Cucina a un progetto dedicato alla ristorazione. Perché, come afferma la dirigente scolastica Marialuisa Orlandi, «la didattica laboratoriale e l’educazione imprenditoriale sanno accendere il futuro dei nostri studenti».